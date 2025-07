The Pini: tecno en pallarès

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

“És un festival en què ningú cobra. És el primer any que tenim patrocinadors, però tots els diners que s’obtenen es dediquen a l’organització i a finançar altres activitats que fem durant l’any per donar vida al Pallars”, expliquen des de t25620, una associació que integra 45 joves pallaresos de 17 a 30 anys i que aquests dies ultima els preparatius de la quarta edició de The Pini.

The Pini, la marca “del festival de tecno del Pallars”, s’ha consolidat com una de les principals cites primaverals del lleure juvenil al Pirineu. La quarta edició se celebra el pròxim cap de setmana, des del dissabte 19 per la tarda al diumenge dia 20 pel matí, al parc del Pinell de Tremp.

“Esperem que vinguin 1.300 persones i tenim un aforament màxim de 1.500”, assenyalen. Les més de 500 entrades de preu reduït ja estan esgotades. Només queden les generals de 22 euros, disponibles al portal Entrapolis.

El programa, amb obertura de portes a les cinc de la tarda de dissabte i tancament previst a les sis del matí de diumenge, està encapçalat per Amygdala, un artista madrileny que entre abril i maig té onze cites internacionals i serà en festivals com Viña Rock o Insane. El completen uns altres deu discjòqueis, sis d’ells pallaresos: Puntxocoses, Axel Gil, Lucki Sansano, Aiont, Solopablo i Davoig El Pocsiroll. “La meitat del cartell són artistes locals que es dediquen a la música de forma amateur. En el festival els donem suport”, anoten.

L’elecció de la música electrònica com a eix del festival també té un punt reivindicatiu. “El festival fa que arribi als pobles i que arribi a preus populars. Provem de millorar el cartell cada any i atreure gent de fora també”, indiquen.

Els membres de l’entitat porten mig any treballant en el festival. “Uns estudien, d’altres treballen i alguns ho compaginen. Cada un ofereix les seues habilitats i aporta el que pot o el que vol”, expliquen.

Una de les novetats d’aquesta edició és el doble patrocini de la firma cervesera San Miguel i l’empresa d’esports d’aventures RocRoi, l’aportació de les quals els permetrà disposar de més recursos per a activitats per a la resta de l’any.

“Fem alguna activitat cada dos mesos, normalment relacionades amb el lleure juvenil i de vegades coincidint amb esdeveniments com la fira o La Marató”, assenyalen. També recolzen el sector turístic. Al febrer van organitzar una jornada popular d’esquí, amb festa inclosa, a Port Ainé. “Vam aconseguir bons preus, i gent que normalment no ho fa es va animar a esquiar”, expliquen.