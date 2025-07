Esports d’aventura i turisme rural impulsen l’ocupació a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La demarcació de Lleida està vivint una Setmana Santa excepcional, amb xifres d’ocupació turística que superen les registrades l’any passat. El turisme rural s’ha consolidat com el gran protagonista, assolint nivells que voregen la plena ocupació, gràcies al seu atractiu per a famílies i visitants de proximitat que busquen tranquil·litat i connexió amb la naturalesa en estades d’entre 4 i 5 nits.

D’altra banda, les comarques del Pirineu de Lleida han aprofitat l’esquí primaveral per atreure nombrosos turistes. Les estacions de Baqueira-Beret, Espot, Port Ainé i Boí Taüll mantenen un bon nombre de quilòmetres de pistes obertes i un programa d’activitats. Els esports d’aventura, com el ràfting i el barranquisme al Pallars Sobirà, també han tingut un paper destacat, mentre que als embassaments del Prepirineu, activitats com tombs amb vaixell i caiac han diversificat l’oferta turística.

Segons l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, si les condicions meteorològiques es mantenen favorables, aquesta podria convertir-se en la millor Setmana Santa dels últims cinc anys per al sector. A més, els apartaments turístics (HUT) han registrat fins a un 90 per cent de reserves, consolidant Lleida com una de les destinacions més demanades per al turisme familiar i actiu.

Encara que l’activitat turística ja està a ple rendiment, s’espera que les xifres més altes es registrin entre el 17 i el 21 d’abril, coincidint amb els dies festius principals. Aquest èxit reforça Lleida com una destinació preferent que combina naturalesa, esports i cultura, atraient tant turistes locals com visitants d’altres regions.