Les captures de conills a Ponent es multipliquen per sis i arriben als 26.000 exemplars en el primer trimestre de l'any

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

En el primer trimestre de l'any s'han capturat a les comarques de Ponent fins a 26.000 conills de bosc, una xifra que multiplica per sis els exemplars capturats en el darrer trimestre del 2024. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet un "balanç positiu" d'aquestes dades, tot i que ha afirmat que en els pròxims mesos caldrà "reforçar" encara més les actuacions i batudes que s'estan fent sobre el terreny per mirar de fer front a la sobrepoblació d'aquests animals. Des de Lleida, Ordeig ha tornat a demanar la implicació de la ciutadania i la "complicitat dels agricultors i caçadors" per combatre el "greu problema de descontrol de la fauna cinegètica".