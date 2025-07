Moció de Junts per recuperar les tradicionals pubilles a Lleida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El grup municipal de Junts a la Paeria de Lleida presenta una moció en la qual insta a “recuperar el pubillatge a la ciutat amb les figures de la pubilla, l’hereu, la dama i el fadrí amb els seus vestits tradicionals”, així com “que s’enforteixin les seues funcions per potenciar-ne la representació”. El partit reivindica aquestes figures tradicionals després que l’ajuntament anunciés divendres passat que reconvertirà les pubilles i hereus en quatre joves referents d’entre 18 i 25 anys. Junts considera que “la figura dels joves referents no és incompatible amb les figures del pubillatge perquè tenen finalitats diferents” i defensa que la tradició “té la funció de preservar la cultura i les tradicions pròpies, i permet als joves compartir el nostre passat amb altres representants de totes parts de Catalunya de forma festiva”. Assegura que renunciar al pubillatge “és renunciar al nostre passat, a la nostra història en favor d’unes formes d’expressió assimiladores, sense ànima catalana”.

L’anterior govern municipal d’ERC, Junts i el Comú va prescindir de les figures de les pubilles el 2019 perquè ERC les considerava una figura antiquada i allunyada dels valors del segle XXI. La decisió va causar crítiques de les mateixes pubilles, de la federació d’associacions de veïns i d’entitats culturals. Les associacions veïnals mantenen la tradició en les festes dels barris.

Després que la Paeria anunciés la setmana passada que canviarà el pubillatge pels joves referents, l’oposició va criticar que el PSC va prometre i va proposar formalment recuperar les pubilles i incorporar els hereus a la ciutat.