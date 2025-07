Montgai s’entrena per entrar en el Guinness de bombolles de sabó

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

Veïns i visitants de Montgai van participar en la sessió de prova per batre el rècord Guinness de bombolles de sabó flotant a l’aire alhora en el marc de l’edició número 16 del Net, la Fira del Sabó i la Cosmètica Natural. La plaça Prat de la Riba es va omplir literalment de bombolles fetes pels participants amb aparells, pistoles d’aigua, xarxes, anelles i petites màquines. Sota el nom de l’Ensabonada, l’activitat va servir per experimentar amb diferents tipus de sabó per obtenir bombolles més resistents i testar sistemes de producció massiva. El municipi es marca l’objectiu d’aconseguir el reconeixement de cara a l’any que ve.

“Dels rècords de què tenim constància, creiem que els superem, però perquè tot sigui oficial caldrà esperar fins a l’any vinent”, va explicar l’alcalde, Jaume Gilabert, que va recordar que aquest any no van estar a temps d’inscriure’s per batre el rècord per falta de temps a completar els tràmits burocràtics. “A partir d’imatges fetes en dron podem fer quadrícules i comptar les bombolles que hi ha en cada una d’aquestes quadrícules. Llavors, aquesta quantitat es pot extrapolar per tot l’espai on es realitza la prova”, va explicar Gilabert, que va afegir que compten amb personal per validar la prova.

Quant a la fira, que va nàixer el 2008, una de les activitats més vistes va ser de nou la demostració de l’elaboració del sabó artesanal de caldera. Val a recordar que aquesta localitat de la Noguera va ser reconeguda el 2017 per la Generalitat com a Poble d’Ofici Singular del Sabó.