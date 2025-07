Un tractor s’emporta un pal a Tremp

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un tractor que transportava arbres d’un bosc va arrancar un pal telefònic ahir al matí al nucli urbà de Tremp. Va ocórrer a les 11.13 hores al carrer Noguera Pallaresa. Al lloc van acudir Bombers de la Generalitat i Mossos d’Esquadra, que van tallar la circulació. Tanmateix, no va afectar el servei telefònic, segons van informar des de l’ajuntament. D’altra banda, val a recordar que fa tot just 15 dies –el diumenge passat 31 de març– un cotxe es va encastar contra la terrassa d’un bar de la capital del Pallars Jussà. No hi va haver ferits.