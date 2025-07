Aran, pionera a utilitzar drons per proveir per aire ramaders i refugis de muntanya

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Conselh Generau ha firmat un contracte pioner a Espanya amb l’empresa local Pirineos Drone Aviation per implementar un sistema de transport aeri de càrregues mitjançant drons, una iniciativa que busca millorar la logística en zones muntanyoses i promoure la sostenibilitat ambiental. Aquest projecte pilot, que començarà al juny, permetrà traslladar materials com sal i tanques per al bestiar, així com aliments i altres subministraments al refugi d’Artiga de Lin, situat en una àrea de difícil accés.

L’ús de drons capaços de transportar càrregues de fins a 100 quilos haurà de reduir significativament l’ús d’helicòpters. A més del transport al refugi d’Artiga de Lin, aquests aparells s’utilitzaran per a tasques com el manteniment d’antenes de telecomunicacions i estacions meteorològiques, així com per donar suport a la ramaderia extensiva, optimitzant la logística rural i facilitant activitats essencials per al desenvolupament econòmic del territori.

Pirineos Drone Aviation, fundada a Casau el 2021 i vinculada al Hub d’Innovació Rural HèPic, ha evolucionat des dels seus inicis com a empresa dedicada al control ramader fins a convertir-se en un referent en logística aèria amb drons. El model que utilitzarà per a l’esmentat servei, el Flying Basket FB3, té capacitat per fer serveis de transport aeris amb càrregues inferiors a 100 quilos. El Conselh considera aquest projecte com un pas clau dins de la seua estratègia per fomentar la innovació tecnològica i diversificar el model econòmic de la Val. Oriol Sala, vicesíndic segon i conselhèr d’Innovació, va subratllar que comptar amb empreses especialitzades com Pirineos Drone Aviation és fonamental per impulsar projectes innovadors que generin beneficis econòmics i socials per al territori.

Per la seua part, la síndica d’Aran, Maria Vergés, va destacar que comptar amb una empresa com Pirineos Drone Aviation dins del territori “permet provar aquesta tecnologia directament en entorns reals i trobar solucions efectives als problemes diaris que afronten les zones rurals”.

Així, la prova pilot permetrà a les empreses locals invertir en tecnologia avançada i provar nous productes i serveis que contribueixin al desenvolupament sostenible de la vall. També s’espera que fomenti la creació d’ocupació qualificat en sectors relacionats amb la innovació tecnològica i la logística avançada.