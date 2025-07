Avancen la baixada de raiers a divendres per les pluges

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

L’Associació de Raiers de Coll de Nargó va anunciar ahir que avançarà un dia la baixada pel riu Segre inicialment prevista per a dissabte vinent. La 36a edició se celebrarà finalment divendres, davant la previsió meteorològica que apunta a la possibilitat de fortes pluges dissabte.

Els veïns de Coll de Nargó preparen aquests dies les dos embarcacions que utilitzaran per solcar les aigües del riu Segre. El cap de setmana van anar a buscar al bosc el material que utilitzen per entrellaçar els troncs i, des d’ahir, treballen a la plaça Major per construir els tres trams que componen cadascun dels dos rais. Els espera una setmana dura de feina per lligar i muntar fins a setanta troncs.

L’entitat, organitzadora d’aquesta tradició que va ser declarada fa tres anys Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, consolida l’aposta i continua celebrant la festa a la primavera per assegurar el cabal per al descens. L’enraiada començarà a les 10.00 hores i la baixada està prevista per a les 13.00 hores des de la zona dels Clops de Fígols.