Berenars de campionat

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

“I això que no ens ho han posat fàcil, eh?”, planteja Javier Morillo, president del CD Esplucs, que aquest diumenge es va proclamar, quan encara falten tres partits, campió del grup 2-2 de la Franja de Segona Regional. Tornaran a una categoria que va perdre en una altra polèmica decisió de la Federació Aragonesa de Futbol, poc donada a cuidar Osca i menys la seua zona oriental. “I aquest any, de les tres vegades que hem empatat, una és amb el Somontano; i després es retiren al tercer partit de la segona volta i els donen a tots els rivals victòries per 3-0 i a nosaltres ens deixen l’empat”, afegeix.

Tanmateix, el diumenge 13, dos gols de Susín i un altre d’Oumar davant del Santalecina asseguraven el campionat i l’ascens de l’equip rojillo, en el qual predominen els jugadors locals en un poble de 664 habitants i dotze nacionalitats. Jugadors i aficionats ho van celebrar amb una paella de marisc, en el primer canvi de menú de l’any en el tercer temps: el club ofereix després de cada partit, i ja fa diversos anys que ho porta a terme, als aficionats i als jugadors locals i visitants un assortiment de carn i embotit a la brasa que s’ha consolidat com un dels trets d’identitat dels partits a casa del deportivo. “Depèn de la gent que ve, però normalment fem uns 50 talls de cansalada, cinc o sis llonganisses, diversos xoriços i alguna hamburguesa. I pollastre per a qui no menja carn de porc”, explica el José, exjugador i cuiner habitual.

L’Esplucs tanca la campanya amb només una derrota, un balanç que no millora cap equip aragonès adult de Segona regional cap amunt, tres empats, 21 victòries i un goalaverage de 45 gols a favor. Encaixa menys d’un gol per partit.