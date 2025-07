La Diputació aportarà 263.000 € pel despreniment de Sellui

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat una ajuda directa de 263.171 euros a l’ajuntament de Baix Pallars per rehabilitar els desperfectes del despreniment de pedres al nucli de Sellui que va afectar habitatges. L’ajuda preveu un avançament de fins al 80%, de manera que podrà disposar dels diners abans d’acabar i justificar les obres. L’ajuda té com a objectiu restituir les infraestructures afectades i protegir i reforçar la zona per evitar nous despreniments.