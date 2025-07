FCC reclama a l’ajuntament 960.000 € pel servei de l’aigua

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’empresa FCC Aqualia reclama a l’ajuntament de Fraga una indemnització de 958.804 € pel suposat desequilibri que ha patit en la contracta de la gestió del proveïment d’aigua de boca i el sanejament de la residual entre els anys 2011 i 2022, és a dir, els nou primers exercicis dels 25 de durada que contempla aquesta concessió.

El ple del consistori ha rebutjat la reclamació, que passarà a discutir-se als tribunals, argumentant que, en tot cas, estaria prescrita per haver transcorregut més de quatre anys des que es va produir el perjudici, ja que va ser presentada el 30 de gener d’aquest any.

“La seua acció es troba prescrita per reclamar perjudicis anteriors del 30 de gener del 2021”, assenyala la resolució aprovada pel ple, que desestima la petició en la seua totalitat, incloses les suposades pèrdues registrades posteriorment a aquesta data.

A això afegeix que “la quantificació de la compensació que reclama (...) no té desglossament” i “s’estima que no té fonament contractual”, segons l’ajuntament, que també descarta que aquesta compensació pugui pagar-se, en el seu cas, mitjançant una pujada de les tarifes com suggereix la companyia. Serien, diu, “mecanismes que no poden ser imposats unilateralment per la concessionària”.

Tanmateix, el mateix informe del consistori, al qual ha tingut accés SEGRE, dona alguna pista sobre la confiança que l’equip de govern i l’equip jurídic municipal fan a aquest argument de l’àmbit formal, ja que tot seguit passa a combatre, un per un, els arguments de fons que argumenta l’empresa concessionària per fonamentar la seua reclamació.

L’empresa també planteja revisar “la retribució contractual” per “garantir la sostenibilitat de l’execució contractual fins a l’acabament del contracte o bé fins que la situació que ha provocat aquest reequilibri hagi desaparegut”.

Un dels arguments afirma que el contracte del proveïment i sanejament de l’aigua de Fraga ha patit una sèrie de modificacions que l’han convertit en costós per a la companyia, malgrat que l’ajuntament manté que aquests canvis, entre els quals destaca el manteniment del dipòsit municipal de regulació i la neteja dels seus llots, ja van ser objecte de compensació econòmica, en aquest cas per un import de 469.650 euros.

FCC posa sobre la taula diversos factors que afecten els seus resultats: l’augment dels costos laborals, l’encariment dels energètics amb la guerra d’Ucraïna i un creixement menor del que estava previst al padró de Fraga, la qual cosa hauria minvat la xifra d’usuaris. Afegeix també l’existència d’una crisi sobrevinguda amb la pandèmia que, al seu torn, hauria estat una causa d’aquesta minva.

“El contractista està subjecte a (...) executar el contracte al seu risc i ventura”, assenyala el consistori de la localitat en la seua resposta a la companyia concessionària.