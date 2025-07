Joves científics per un dia

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Amb l’objectiu d’atansar la investigació a la ciutadania i als més petits, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) va visitar el cap de setmana la capital de l’Alt Urgell amb dos propostes ludicoeducatives. Prop de mig centenar de nens i nenes d’entre 5 i 12 anys van exercir de científics per un dia i van participar en tallers en el marc de la segona edició del programa IRBLleida en ruta. Es tracta d’una aposta per atansar la ciència al territori i reduir les desigualtats territorials en l’accés al coneixement científic i fomentar les vocacions entre els més joves. Els petits, acompanyats per les seues famílies, van combinar la pràctica experimental i el treball en equip per estimular l’interès per la ciència. En el primer torn, escolars d’entre 5 i 8 anys van identificar nutrients com el midó, la clorofil·la i la vitamina C amb l’ajuda de reaccions químiques senzilles. A l’acabar, alumnes d’entre 9 i 12 anys van descobrir el mètode científic de la identificació genètica, explorant cèl·lules amb microscopi i comparant les animals amb les vegetals.

Aquesta iniciativa ja ha passat per Cervera, Balaguer, les Borges Blanques i Solsona, amb la participació de més de 150 nens i nenes. Durant el mes de maig les sessions viatjaran fins al Pont de Suert i Tremp, mentre que el mes de juny arribaran a Mollerussa i Tàrrega. Queden pendents de data les activitats per a les famílies de Vielha i Sort.