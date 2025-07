L’habitatge es converteix en una de les principals preocupacions

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Els problemes vinculats amb l’habitatge, ja siguin relacionats amb els contractes de lloguer o de subministraments, són una de les preocupacions que han centrat les consultes i les queixes ateses per la síndica municipal de greuges de la Seu al llarg del 2024. Aquesta problemàtica, que no havia estat present en els últims balanços del municipi, ja representa onze de les 67 consultes i queixes dels veïns, un problema que la síndica, Anna Martí, va considerar ahir que “anirà en augment” i que “fa falta revertir”. La síndica va presentar la memòria en el transcurs del ple del mes d’abril i en el seu discurs va criticar que la política de solucions que s’està portant a terme “és totalment insuficient”. Així mateix, va instar a “recuperar sòl per construir habitatge, ja sigui creant-lo nou o canviant els usos de sòls públics que ja existeixen”. “És necessari determinar prioritats i assolir-les a curt termini”, va insistir la síndica.

La memòria destaca també els conflictes entre veïns i el nou model de recollida d’escombraries amb contenidors intel·ligents entre les queixes més freqüents tractades l’any passat. En els conflictes veïnals, Martí va destacar els derivats de sorolls i la majoria vinculats a l’activitat de bars, restaurants i locals d’oci nocturn.

El transport públic, que segons Martí no havia estat present entre les queixes dels últims anys, “comença a preocupar”, sobretot per la falta de freqüències de la línia que connecta amb Lleida i la inexistència de línia directa amb Tarragona o Girona. Del total de seixanta-set actuacions (cinc més que el 2023), cinquanta-dos van ser queixes i quinze consultes.