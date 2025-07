Dos-centes entrevistes exprés per trobar feina a l’Alt Urgell

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Més de 120 persones van fer prop de 200 entrevistes d’ocupació exprés ahir al Jobdating de l’Alt Urgell, una jornada celebrada a la Seu en la qual empreses que necessiten cobrir llocs de treball entrevisten candidats a ocupar-los. Les ofertes van incloure des d’operaris per a expedicions i logística fins a infermers, cuiners, educadors socials, cambrers, recepcionistes, peixaters, forners i mossos de magatzem, entre d’altres.

En la jornada van participar 15 empreses, totes de les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. Eren firmes del sector de la restauració, hostaleria, turisme, serveis, automoció i empreses elèctriques, entre altres, que oferien 35 llocs de treball, segons van explicar responsables de l’organització. En aquesta edició buscaven especialment promoure la cobertura de llocs de treball d’estiu. Molts d’aquests, van explicar, els acostumen a ocupar estudiants. Per aquesta raó, i per poder comptar amb una assistència de candidats més elevada, la jornada es va organitzar en període de vacances escolars. Malgrat aquest enfocament, també van participar empreses amb ofertes laborals de llarga durada.

La jornada entre empreses i persones que buscaven feina va tenir lloc al Centre Empresaral i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), ubicat en el centre cultural de Les Monges, durant tot el matí, des de les 10.00 hores fins a les 13.00. Abans de la jornada es van organitzar dos formacions: una dirigida als candidats, per preparar-los per a les entrevistes, i una altra per a empreses.

El Jobdating, que aquest any va arribar a la tercera edició, complementa el Workshop ocupacional que se celebra cada any a l’octubre i que aquest 2025 arribarà a l’onzena edició.