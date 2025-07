Una història familiar gegant

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

La història gegant del cavaller Narcís és un conte infantil que reprodueix el relat d’un gegant d’Ivars d’Urgell, el Narcís. No només és el protagonista de la història, sinó també l’únic gegant de l’Associació de Gegants Eduard, una entitat que està formada únicament pels integrants de la família Rubiol Escobedo: els pares, Josep i Natàlia, i els seus fills, Eduard i Ares. Tot va començar amb la passió de l’Eduard, de vuit anys, pel món geganter. Des de molt petit, quan vivia a la ciutat de Lleida, l’Eduard va quedar fascinat per les figures gegants de la ciutat fins al punt de fer ballar qualsevol objecte com si en fos un, expliquen els seus pares. Aquesta passió es va materialitzar quan la família es va traslladar a viure a Ivars i uns amics de la Colla Vivall de les Borges Blanques els van regalar un gegant. “El vam bategar com cavaller Narcís perquè aquí a Ivars d’Urgell som de Cal Narcís”, explica Natàlia Escobedo, mare de l’Eduard. Des d’aleshores, la colla ha participat en diferents esdeveniments de cultura popular distribuïts per bona part de la geografia catalana. L’any passat van arribar a comptabilitzar fins a 40 sortides.

Com a colofó d’aquesta aventura, el Josep va decidir escriure un llibre que tingués com a objectiu fomentar la cultura popular i compartir la història de la seua família. Sense dubtar-ho, el seu fill Eduard ha participat activament en l’elaboració d’aquest text, amb un disseny gràfic que ha anat a càrrec de Ramon Martínez, mentre que les il·lustracions són d’Oriol Roca. A més, el conte inclou un audiollibre amb les veus de Clara Olmo, Jordi Huete i Alejandro Olmo, accessible mitjançant codis QR.

També hi ha una versió descarregable per pintar, pensada perquè els nens i nenes puguin interactuar amb la història. “Volem que sigui una experiència completa, accessible i propera. No només llegir, sinó viure la història”, assenyala Rubiol. La família gegantera continua difonent la cultura popular catalana per tot el territori. El conte és una nova eina per continuar fent-ho, especialment entre els més petits. La presentació de llibre es va fer dissabte passat a la sala d’actes de la Cooperativa, que es va quedar petita davant de l’elevat nombre de persones que van participar en l’acte. “És un projecte que naix de l’amor per la cultura i del desig de compartir. I que hagi generat tant interès ens emociona molt”, afegeix la família.

L’obra també representa un homenatge al territori de les Garrigues i el Pla d’Urgell, ja que incorpora entre els seus escenaris l’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana així com a la festa major d’Ivars.