Moren 20.000 pollastres per un foc en una granja d’Artesa de Lleida

Un incendi en una explotació avícola d’Artesa de Lleida va causar ahir la mort d’uns 20.000 pollastres que hi havia a l’interior. Els Bombers de la Generalitat van activar tres dotacions al rebre l’avís a les 13.15 hores. També es va alertar els Mossos d’Esquadra. Les dotacions van anar ràpidament fins al lloc, una nau situada a la partida de Montlleu d’aquest municipi del Segrià, però a l’arribar el foc ja s’havia extingit. Els Bombers van fer revisió de la instal·lació i de possibles punts calents per evitar que el foc es pogués reprendre. També van procedir a fer tasques de ventilació del fum acumulat. Segons van assenyalar, pel que sembla els pollastres van morir intoxicats pel fum, que també podia veure’s des de municipis propers. El foc va calcinar completament el recobriment aïllant interior de la granja i s’investiguen les causes. Cap persona no va resultar afectada. Val a recordar que el gener passat un altre foc en una granja d’Artesa de Lleida va causar la mort d’uns 25.000 pollastres que hi havia a la granja. El foc es va originar a la caldera.

Ahir, els Bombers també van treballar en un incendi de vegetació a Gualda. Per un altre costat, dilluns a la nit es van activar fins a tretze dotacions per extingir un incendi que va afectar una casa del carrer Major d’Esterri d’Àneu. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 22.05 hores i el foc va afectar el tercer pis. A les 23.51 hores de la nit, els Bombers van donar el foc per controlat. Fonts municipals van assenyalar que l’incendi no va afectar altres habitatges i que tampoc no hi va haver danys personals.