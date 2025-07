Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La neu va tornar ahir al Pirineu i va caure amb força fins i tot per sota dels 1.000 metres (a Vielha, per exemple). Va acumular diversos centímetres a Aran, el Sobirà i la Ribagorça i va obligar a utilitzar cadenes per circular per la Bonaigua, l’accés al pla de Beret i Eth Portilhon. La CHE estima que la nevada seguirà avui i demà, però que es fondrà aviat.