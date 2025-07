Nous carnissers i xarcuters per assegurar el relleu al Pirineu

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’Escola Agrària del Pallars està formant deu alumnes per garantir el relleu al sector de la carnisseria i la xarcuteria al Pirineu i qualificar futurs professionals per cobrir llocs de treball en empreses. El centre disposa de deu places en empreses càrnies del Pallars Jussà en les quals els alumnes fan pràctiques i perfeccionen els seus coneixements. El curs va començar al gener i es prolongarà fins principis de l’any que ve, quan es preveu que els estudiants obtinguin el certificat oficial que acredita les seues competències en carnisseria i elaboració de productes carnis. Aquest certificat pretén afavorir la seua inserció laboral i, alhora, pal·liar les dificultats en el relleu generacional i la formació de professionals qualificats.

La directora de l’Escola Agrària del Pallars, Mari Pau Montoro, explica que van apostar per oferir aquesta formació després de constatar una preocupació “molt destacable” del sector en una jornada tècnica celebrada l’any passat a Tremp. El sector va alertar llavors de la falta de reconeixement de la professió, de la necessitat d’impartir formacions especialitzades, aconseguir més professionals qualificats, donar més visibilitat al treball i apostar pel producte de proximitat i la qualitat. Davant dels problemes per trobar personal format, el centre va decidir posar en marxa aquesta certificació, juntament amb l’oficina Reintegra.

Aquesta formació dual permet un alt grau d’inserció laboral, ja que els alumnes passen un any en una empresa, formant-se segons les seues necessitats.

El xarcuter Jaume Badia, que ha acollit una alumna al seu negoci, lamenta que “la nostra situació és dramàtica, perquè no tenim relleu generacional i sembla que la gent jove no veu amb gaires bons ulls aquesta professió”.

Per la seua part, l’alumna Aurora Martín explica que aprenen a valorar la qualitat de la carn, a fer tasques d’especejament, preparació i elaboració de productes i preparats carnis, i a comercialitzar-los. Martín està interessada a aprendre tots els cicles del producte carni per poder comercialitzar la carn de l’explotació ramadera de la seua família. El curs capacita per exercir el treball de carnisser i xarcuter.