Retiren cavalls d’una finca de les Borges per evitar perill al trànsit de l’N-240

Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Policia Local de les Borges Blanques van retirar ahir quatre cavalls d’una finca propera a la carretera N-240, darrere de l’antiga Masia Salat, al considerar que representaven un greu risc per a la seguretat viària a la carretera. L’operació es va portar a terme en compliment d’un ordre judicial, després d’una denúncia en la qual s’alertava que els animals s’escapaven de la finca a causa que la tanca que no complia les condicions necessàries per retenir-los.

L’alcalde de les Borges, Josep Farran, va explicar que el dispositiu va permetre requisar un total de quatre cavalls, dos ovelles i una cabra. Es trobaven en un tancat que no complia les condicions de seguretat legalment exigibles. Aquesta situació provocava que els animals s’escapessin freqüentment, amb el perill que accedissin a la carretera, posant en risc tant els animals com els usuaris de la carretera. Segons Farran, feia anys que s’arrossegava aquesta problemàtica i no s’aconseguia resoldre. “Rebíem avisos freqüents que els cavalls pasturaven fora de la finca i envaïen altres parcel·les amb arbres fruiters properes”, va explicar el primer edil.

Ara el titular de la finca té un termini de sis mesos per construir un nou tancat que compleixi amb totes les mesures de seguretat. Una vegada transcorregut aquest període, el consistori de les Borges Blanques avaluarà la situació i determinarà si procedeix la devolució dels animals al seu propietari, sempre que les condicions de seguretat i benestar animal estiguin garantides.

Els animals van ser traslladats en un transport especial a una entitat de protecció d’animals de Girona. Està previst que hi romanguin fins que el titular de la finca arregli el tancat i pugui tornar a acollir animals.