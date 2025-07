La Setmana Santa 2025 mobilitzarà més d'un milió de vehicles a les carreteres catalanes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La xarxa viària catalana es prepara per acollir el primer gran èxode vacacional de l'any. Entre el Dijous Sant (17 d'abril) i el Dilluns de Pasqua (21 d'abril) de 2025, més d'1,1 milions de vehicles es desplaçaran per les carreteres catalanes, distribuïts en 560.000 durant l'operació sortida i 580.000 en el retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), aquesta Setmana Santa presenta una peculiaritat especial: en caure a mitjans d'abril —setze dies més tard que l'any passat—, la mobilitat d'oci es repartirà tant cap a destins de muntanya com de platja. Les estacions d'esquí, que preveuen tancar temporada el Dilluns de Pasqua, i les zones costaneres de la Costa Brava i la Costa Daurada compartiran protagonisme en les preferències dels viatgers.

Ramon Lamiel, director de l'SCT, ha fet una crida especial: "Aquesta Setmana Santa volem apel·lar a la conducció responsable dels ciutadans i prestar especial atenció als col·lectius de motoristes i ciclistes", un missatge que s'ha reforçat amb la campanya digital sota l'etiqueta #TriaTornar, amb què es vol conscienciar sobre la importància de la seguretat viària durant aquests dies.

L'AP-7, epicentre de la mobilitat amb mesures excepcionals

L'autopista AP-7, que compleix tres anys des de l'alliberament dels peatges, tornarà a ser la protagonista indiscutible d'aquesta operació especial. Per alleugerir les previsibles retencions, l'SCT implementarà per primera vegada dos carrils addicionals de sortida en aquesta via: entre Montornès del Vallès i Sils (53 km) i entre Martorell i Banyeres del Penedès (43 km).

També s'instal·laran tres carrils addicionals per al retorn cap a Barcelona: a l'AP-7 sud/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei, a l'AP-7 nord entre Sant Celoni i Montornès, i a la C-32 nord/B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. En aquests trams amb carrils addicionals, la velocitat màxima estarà limitada a 100 km/h en ambdós sentits (80 km/h per a camions).

Una innovació d'aquest any són els nous transfers basculants a l'AP-7, que permetran obrir o tancar carrils segons les congestions que es vagin produint en diferents trams de l'autopista.

Calendari i horaris crítics: quan evitar les carreteres

El dispositiu especial de trànsit començarà el dijous 17 d'abril a les 8:00 hores i finalitzarà el dilluns 21 d'abril a mitjanit. L'operació sortida es concentrarà el dijous (390.000 vehicles) i divendres al matí (170.000 vehicles), mentre que el retorn s'estendrà entre diumenge i dilluns amb 580.000 vehicles tornant a l'àrea metropolitana.

Els moments més complicats es preveuen:

- Operació sortida: dijous de 12:30 a 21:00 hores i divendres de 9:30 a 14:30 hores. També hi haurà complicacions dissabte entre les 10:30 i les 14:30 hores a l'AP-7.

- Operació retorn: diumenge de 16:30 a 22:30 hores i dilluns d'11:30 a 22:30 hores.

A més de l'AP-7, altres vies que poden registrar retencions significatives són l'A-2, la C-32 (tant al nord com al sud), la C-16, la C-14, la N-340 i la GI-600/N-II, entre d'altres. També cal tenir en compte que existeixen obres en alguns punts de la xarxa viària que poden afectar la fluïdesa del trànsit, com a la C-16 a Terrassa, la C-17 a Lliçà de Vall o la C-25 a Sant Sadurní d'Osormort.

El dispositiu policial més gran del trimestre: 1.228 controls i 1.670 agents

Els Mossos d'Esquadra desplegaran un operatiu especial amb 1.670 efectius de trànsit que realitzaran 1.228 controls entre el dijous i el dilluns de Pasqua. Aquests controls es distribuiran en 397 d'alcoholèmia i drogues, 229 de distraccions, 197 de velocitat, 164 de seguretat passiva, 145 específics per a motocicletes i 96 de transport.

La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, ha remarcat que "intensificarem els controls en diferents àmbits amb l'objectiu compartit amb el Servei Català de Trànsit d'assolir zero víctimes a la carretera".

El dispositiu posarà especial èmfasi en el control de les principals causes d'accidentalitat: l'excés de velocitat, les distraccions (responsables d'un de cada tres accidents), la conducció sota els efectes de l'alcohol i/o drogues, i l'ús incorrecte dels elements de seguretat passiva.

Restriccions per a vehicles pesants durant les operacions especials

Per millorar la fluïdesa del trànsit, s'establiran restriccions per a vehicles pesants en moments clau. Dijous a la tarda (de 17:00 a 22:00 hores) i divendres al matí (de 10:00 a 14:00 hores) no podran circular per les principals vies. El mateix passarà diumenge a la tarda (de 17:00 a 22:00 hores) i dilluns durant tot el dia (de 10:00 a 22:00 hores).

En total, el dispositiu contempla més de 480 quilòmetres de mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit per minimitzar les retencions. Aquestes mesures inclouen també la priorització de sentits en rotondes, dobles carrils o supressió de carrils d'avançament en trams 2+1 en vies com la C-14, C-16, C-31, C-55, C-65 i N-II.

Recursos tecnològics i informació en temps real per als conductors

Durant tota l'operació, tres mitjans aeris efectuaran vols diaris per seguir l'evolució del trànsit i transmetre imatges en temps real. També s'instal·laran radars en línia en punts conflictius per controlar la seguretat viària.

Els conductors podran informar-se de l'estat del trànsit a través dels panells de missatgeria variable disposats a les carreteres, el compte de Twitter de l'SCT (@transit), el web d'incidències (cit.transit.gencat.cat) i les cròniques radiofòniques i televisives.

Recomanacions de seguretat viària per a una mobilitat sense incidents

L'SCT recorda la importància de programar amb antelació tant la sortida com el retorn, evitant les hores punta. També insisteix en la necessitat de no abaixar la guàrdia durant la conducció: utilitzar sempre els elements de seguretat passiva, no manipular dispositius electrònics ni el telèfon mòbil, respectar els límits de velocitat i no conduir sota els efectes de l'alcohol.

És important també revisar l'estat del vehicle abans d'iniciar el viatge per evitar incidències durant el desplaçament. Aquestes petites precaucions poden marcar la diferència entre un viatge segur i un accident potencialment greu.