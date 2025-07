Detingut un funcionari de Lleida per traficar amb drogues a la presó de Tarragona

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Un funcionari lleidatà de la presó de Mas d’Enric del Catllar, al Tarragonès, va ser detingut dilluns pels Mossos d’Esquadra acusat d’introduir drogues i objectes prohibits com mòbils al centre. L’home va ser arrestat dilluns al matí quan entrava a treballar, segons va avançar el digital El Caso. Aquest diari ha pogut confirmar de fonts solvents que l’arrestat és un veí de la comarca del Segrià d’uns 40 anys.

L’empleat està imputat pels delictes contra la salut pública en centre penitenciari, blanqueig de capitals i organització criminal, i va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. La investigació es va iniciar el 2023 i el jutjat manté oberta la instrucció, sobre la qual s’ha decretat secret d’interlocutòries. Pel que sembla, l’investigat actuava sol, sense la connivència ni la col·laboració d’altres treballadors de la presó. Així, sospiten que facilitava substàncies estupefaents i mòbils a reclusos a canvi de diners. Durant la investigació, en la qual també hauria participat la Guàrdia Civil, es va escorcollar la seua taquilla i les seues pertinences.

Un de cada tres funcionaris de les presons catalanes són originaris de Lleida. A més del Centre Penitenciari Ponent, també formen, atesa la seua proximitat geogràfica, gran part de les plantilles de les presons Mas d’Enric i Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Sense anar més lluny, el 21 de juliol de l’any passat una funcionària lleidatana va ser agredida al mòdul de Dones de la presó tarragonina. Quan va transcendir, sindicats van explicar que la funcionària va ser agredida quan va intentar impedir que una interna sortís al pati per agredir una altra presa.

La reclusa es va encarar a la treballadora i li va estirar la cinta que aquesta portava al coll amb una acreditació fins que es va trencar i va intentar asfixiar-la, segons l’informe intern de l’incident. En aquell moment, la presa es va abalançar sobre la funcionària i li va arrancar diversos flocs de cabell.

Precedents

El 2015 hi va haver dos funcionaris de presons de Lleida detinguts per suposat tràfic de drogues. Un va ser arrestat a la presó de Lledoners acusat de vendre substàncies a presos ocultes en botelles d’aigua. L’altre, per la seua presumpta implicació en una xarxa dedicada a la venda de droga.