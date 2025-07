Gairebé 13 milions per millorar la connexió de Navès amb el Berguedà

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El departament de Territori ha iniciat les obres de millora de la carretera B-420, entre Navès i l’Espunyola, amb una inversió de 12,8 milions. Els treballs han d’eixamplar i millorar el traçat de la via per afavorir una millor seguretat i comoditat a la conducció a la carretera, que és molt utilitzada i que connecta les comarques del Solsonès i el Berguedà. Està previst que els treballs s’allarguin dos anys. L’obra comportarà l’eixamplament de la carretera en un tram de 4,5 quilòmetres dels 5 metres d’ample actuals als 9 previstos. Així mateix, permetrà suavitzar diversos revolts d’una via que transcorre per un entorn d’orografia accidentada. Paral·lelament, l’actuació inclourà la millora de la seguretat als encreuaments de la B-420 amb la B-421 i la C-26, respectivament, mitjançant la construcció de rotondes, que tindran un diàmetre exterior de 48 metres. Les rotondes substituiran les actuals interseccions en forma de T sense carril central d’espera.

A més, els treballs inclouran la reposició de camins que quedin interceptats pel nou traçat, la millora de l’accés a diversos camins, senyalització, abalisament i barreres de seguretat. Per una altra banda, Territori també treballa a millorar la C-26 entre Navès i Montmajor.