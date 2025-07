Treballs a la Sala Polivalent del Cine per convertir-la en un refugi climàtic

Castelldans ha iniciat la rehabilitació de la Sala de la Llar del Cinema com a refugi climàtic del poble. Aquesta fase del projecte contempla les obres a la zona exterior de l’immoble perquè l’edifici no perdi temperatura amb la instal·lació d’aïllants, millores a la coberta, així com a les portes i l’entrada a l’edifici, que tampoc no disposa d’uns accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Per la seua banda, l’alcalde, Conrad Llobera, va explicar que els treballs, ja en marxa, compten amb una inversió de 289.000 euros i estan finançats per una ajuda de la Generalitat. Segons el primer edil, aquest edifici està en un espai molt cèntric de la localitat, al costat d’altres equipaments municipals com el Casal de la Gent Gran, la biblioteca, el centre de serveis per als grans, la pista poliesportiva i les de pàdel.

Al mateix edifici, entre la sala polivalent del cine i el poliesportiu, s’ubica el bar que dona serveis a tots dos equipaments. “Actualment és un dels espais més cèntrics del poble i que congrega molts veïns en diferents activitats. Des de la seua construcció, l’any 1960, no s’ha fet cap actuació important de millora i l’actual ens permetrà tenir un edifici adaptat a les onades de calor”.