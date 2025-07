Aitona i la Generalitat desbloquegen la reforma de l’escola Francesc Feliu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un acord entre l’ajuntament d’Aitona i la Generalitat permetrà iniciar aquest estiu obres per valor de 229.000 euros a l’escola Francesc Feliu. Això posarà fi a un any de bloqueig sobre el futur de l’immoble, propietat de la congregació de Carmelites Missioneres Teresianes i llogat des del 2012 al departament d’Educació.

El consistori va rebutjar l’estiu passat assumir la propietat de l’edifici, al constatar que la Generalitat no havia portat a terme en els últims tretze anys les obres previstes per rehabilitar-lo i que la inversió necessària per fer-ho era inassumible per a les arques municipals. Ara, consistori i Govern han acordat una primera actuació per reparar les deficiències més urgents.

Les obres inclouran la renovació del paviment del pati esportiu, la instal·lació de porteries mixtes, la millora de l’enllumenat exterior, nous aparcaments per a bicicletes, plantació d’arbres, el canvi del paviment a la planta baixa, reparacions a la façana i un nou sistema de detecció d’incendis. El consistori espera que aquesta sigui la primera de diverses intervencions, amb una inversió de 2 milions d’euros. Això obriria de nou la possibilitat que l’ajuntament acceptés la propietat de l’edifici.

Per la seua part, la delegada de la Generalitat, Núria Gil, va visitar aquesta setmana el col·legi juntament amb l’alcaldessa, Rosa Pujol, i l’edil d’Educació, Eduard Martín. Pujol va subratllar: “Volem una escola digna, segura i moderna, a l’altura de les necessitats educatives del poble.”