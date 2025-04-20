El mal temps frena l’esquí i les activitats d’aventura
Espot, tancada, i Port Ainé, Boí Taüll i Baqueira obren amb poca afluència. El ràfting resisteix, però se suspenen rutes amb quad
Les condicions climàtiques adverses van obligar a tancar ahir estacions d’esquí al Pirineu i van posar fre a l’activitat en les que van poder romandre obertes parcialment durant una de les últimes jornades de la temporada.
En el cas de Baqueira-Beret, “divendres va ser espectacular, amb 8.000 persones i 100 quilòmetres de pistes obertes i avui (per ahir), a causa de la pluja i al mal temps, ha baixat notablement la presència d’esquiadors. Les precipitacions han complicat la jornada”, va explicar Xavi Ubeira, director comercial de Baqueira-Beret. L’estació tancarà la temporada de neu demà dilluns. “Esperem un bon tancament”, va afirmar Ubeira.
El mal temps també va perjudicar el funcionament de les estacions gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Espot va romandre tancada a causa del fort vent i el risc de tempesta elèctrica. Així mateix, Port Ainé va iniciar el dia tancada malgrat que va poder obrir més tard, mentre que les instal·lacions de Boí Taüll es van obrir de manera progressiva a causa de la neu caiguda.
L’activitat en els esports d’aventura també es va veure afectada. El president de l’Associació d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, va explicar que “hem tingut una jornada per sota de les previsions al ser un dia plujós i amb fred però s’ha continuat fent ràfting. En canvi, per precaució, s’han anul·lat o ajornat activitats com rutes amb quad o BTT”. Va afegir que “en molts casos s’han canviat de data algunes reserves. El millor és que ens trobem a començaments de temporada i les previsions per als propers mesos i l’estiu són excel·lents, de les millors dels últims cinc anys”. El president d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, va comentar que les reserves en el sector “s’anaven mantenint” malgrat “algunes anul·lacions”.
Molts turistes van optar per visitar mercats i fires sota sostre en municipis pròxims a les pistes i van apostar també per la restauració.