SOSTENIBILITAT
Paviment que redueix la contaminació a Tàrrega
Les obres de millora i adequació del carrer de Raimond de Tàrrega avancen a bon ritme i ja és visible part del nou paviment, que destaca per ser fotocatalític: neutralitza la contaminació gràcies a la llum solar, a més d’altres millores per incrementar l’eficiència energètica i la sostenibilitat. Es tracta d’un tractament que ajuda a captar la contaminació del diòxid de nitrogen. L’ajuntament va adjudicar les obres a l’empresa Tecnología de Firmes SA per un import de 382.214 euros, dels quals 300.000 euros estan subvencionats per la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu és transformar el carrer en una plataforma única que prioritzi els desplaçaments a peu i en bicicleta.