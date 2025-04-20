Turisme cultural hidràulic a Talarn amb el cicle ‘Música a Contracorrent’
L’aigua és un dels eixos vertebradors de l’oferta turística al Pirineu de Lleida en el marc de la Setmana Santa. Però a més dels esports d’aventura, el turisme hidràulic també guanya protagonisme amb visites i activitats culturals a les centrals i museus hidroelèctrics. Precisament, la central hidroelèctrica de Talarn va obrir ahir al públic les seues instal·lacions per acollir el primer concert de la tercera edició del cicle Música a Contracorrent i l’exposició El Pallars il·lumina Catalunya. També estava previst al migdia un concert de la banda Celobert a la plaça Redona, en la Colònia d’Enher del Pont de Suert. Així mateix estaven previstes portes obertes en altres equipaments, com ara la central hidroelèctrica de Capdella, a la Vall Fosca, la de Camarasa (Noguera) i la de Tavascan (Pallars Sobirà).
A la de Talarn, la central es va convertir en escenari d’un concert vermut a càrrec del Duet i d’una exposició que explica el que va suposar la construcció de les diferents centrals al territori en un recorregut històric des de principis del segle XX fins a les portes de la Guerra Civil.
El cicle Música a Contracorrent continuarà el 10 de maig a Camarasa i culminarà el 8 de juny al Museu de l’Aigua de Lleida.