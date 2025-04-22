Campanya de finançament per al repte de robòtica de La Valira als EUA
L’equip necessita 18.000 euros per participar-hi
Les famílies dels quatre joves talents de la robòtica i de la programació de la Seu i de la comarca de l’Alt Urgell que han guanyat l’accés per participar, per segon any consecutiu, en la final del Mundial de robòtica que se celebrarà a Dallas, als Estats Units, del 12 al 14 de maig, impulsen una campanya de finançament per fer realitat el somni de competir per la posició mundial després de convertir-se, el mes de març passat, en campions estatals del desafiament de robòtica més important del món.
Laia Marcé, Mariona Vázquez, Arnau Vadell i Lohan Gómiz són els estudiants de segon de l’ESO de l’institut La Valira de la capital de l’Alt Urgell que practiquen la seua passió, la robòtica, com a activitat extraescolar. Sota el nom de Tech Titans, treballen de la mà de l’entrenadora, Angélica Medina, de l’empresa Loopa.
Les famílies calculen que necessitaran uns 18.000 euros per poder participar i costejar, entre altres coses, la inscripció a la competició. Així, busquen el suport d’empreses i institucions però també l’ajuda de particulars per fer-ho possible. Les persones que vulguin col·laborar a la campanya poden fer-ho a través de l’enllaç www.techtitans.cat.
L’equip espera poder competir amb més de 800 equips de 50 països en la VEX Robotics Competition, avalada per grans institucions com Google, Tesla, NASA i Microsoft. Les famílies demanen l’ajuda de la Generalitat i proposen que aquesta creï una línia directa de subvencions per als equips catalans que es classifiquin per a aquestes competicions mundials.