Contenidors desbordats de brossa a Aran després de dies de gran afluència turística
Contenidors d’escombraries van aparèixer ahir desbordats en alguns punts de la Val d’Aran. És una cosa que ha arribat a ser freqüent després de dies de gran afluència de visitants a la Val, com ha succeït durant les festes de Setmana Santa i el Dilluns de Pasqua. Des del Conselh Generau, responsable de la recollida, van indicar que aquesta situació es va donar només de forma puntual, durant unes hores, i es va reparar del tot el mateix dia. Van recordar que la nova concessionària està desplegant ja la recollida porta a porta per a grans productors de brossa. Desde Convergència Aranesa, a l’oposició al Conselh, van lamentar que persisteixi una situació que perjudica la imatge de la Val.