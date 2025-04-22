El Pont dels Palillos, el primer pont de formigó armat de Catalunya, reobre a Lleida després de la seua rehabilitació
L’històric Pont dels Palillos, construït el 1916, ha estat restaurat amb una inversió d’un milió d’euros que han quadruplicat la seua resistència mantenint el seu disseny original
L’emblemàtic Pont dels Palillos, considerat el primer pont de formigó armat de Catalunya i un dels pioners a Espanya, ha reobert al trànsit després d’un exhaustiu procés de rehabilitació. L’estructura centenària, ubicada a Salàs de Pallars (Lleida), ha estat sotmesa a una profunda intervenció que ha eliminat el risc d’ensorrament que amenaçava aquest patrimoni arquitectònic, gràcies a una inversió d’un milió d’euros per part de la Generalitat.
Pallars Jussà
On és el centenari pont dels Palillos i per què està en risc de col·lapse?
Raúl Ramírez
L’ajuntament de Salàs de Pallars va anunciar oficialment la reobertura mitjançant un ban municipal el passat 31 de març, permetent novament el pas sobre el pantà de Sant Antoni. Els veïns de la comarca i els primers excursionistes i ciclistes que han travessat el pont després de la seua reobertura han mostrat la seua satisfacció per l’aspecte renovat d’aquesta infraestructura històrica que forma part de la ruta cicloturista dels Llacs, un itinerari que connecta Lleida amb La Pobla de Segur.
La intervenció ha aconseguit quadruplicar la resistència de l’estructura original, mantenint intacta la característica forma que va donar origen al seu nom popular. Aquest èxit tècnic ha permès preservar el valor històric del pont mentre es garanteix la seua funcionalitat per a les pròximes dècades.
Història i valor patrimonial del Pont dels Palillos
Construït el 1916, aquest pont centenari va coincidir amb l’edificació de la presa de Talarn, formant part d’un conjunt d’infraestructures hidràuliques rellevants per a l’època. El seu disseny innovador el va convertir en una fita de l’enginyeria civil catalana, sent un dels primers exemples de l’ús del formigó armat en estructures d’aquesta envergadura a Espanya.
Amb el transcurs de les dècades i després de l’obertura de la carretera C-13, aquest pas elevat va quedar relegat a un ús principalment local, veient reduït considerablement el seu trànsit. No obstant, la seua importància històrica mai no va disminuir, sent considerat un element identitari de la comarca del Pallars Jussà.
"El Pont dels Palillos representa una part fonamental del nostre patrimoni d’enginyeria i un testimoni viu de la innovació constructiva de principis del segle XX", assenyalen fonts del Departament de Territori de la Generalitat, organisme responsable de la rehabilitació.
Detalls tècnics de la rehabilitació
L’actuació duta a terme ha estat integral i minuciosa per garantir tant la seguretat com la preservació històrica de l’estructura. Entre els treballs realitzats destaquen:
• Reforç dels fonaments mitjançant tècniques de micropilotatge, garantint una base sòlida per a tota l’estructura
• Rehabilitació i substitució d’elements deteriorats que comprometien la integritat del pont
• Instal·lació d’una nova llosa de formigó que aporta més resistència al conjunt
• Renovació completa del paviment per millorar la circulació
• Millora de les cunetes per optimitzar el drenatge i evitar futurs problemes d’humitat
Un aspecte fonamental d’aquesta rehabilitació ha estat el respecte per la geometria original del pont, preservant així el seu valor històric i estètic. Els tècnics responsables del projecte han aplicat tecnologies modernes per reforçar l’estructura sense alterar la seua aparença característica, aconseguint un equilibri entre conservació patrimonial i funcionalitat.
Impuls al turisme sostenible en el Pallars
La reobertura del Pont dels Palillos reforça significativament les infraestructures disponibles per al cicloturisme a la zona. La seua integració en la ruta dels Llacs el converteix en un punt d’interès per a visitants i aficionats al ciclisme, contribuint al desenvolupament del turisme sostenible a la regió.
Aquesta actuació se suma a altres iniciatives de la comarca per potenciar el patrimoni històric i natural com a atractiu turístic, diversificant l’oferta més enllà del turisme de neu tradicional al Pirineu lleidatà. L’aposta per un model turístic desestacionalitzat beneficia tant els visitants com l’economia local, generant oportunitats durant tot l’any.
Paral·lelament a la reobertura del pont, Tremp, capital de la comarca del Pallars Jussà, ha estrenat aquest mes un nou parc de jocs infantils al costat de l’estació de tren, al carrer de Montllobar. Aquesta nova instal·lació compta amb gronxadors, balancins, tobogans, estructures per escalar i fins i tot una tirolina, millorant així els espais públics per a residents i visitants.
El formigó armat: revolució constructiva del segle XX
El Pont dels Palillos forma part d’un selecte grup d’estructures que van marcar l’inici de l’ús del formigó armat a Espanya a començaments del segle XX. Aquesta tècnica constructiva, que combina el formigó amb barres d’acer per millorar la seua resistència a la tracció, va suposar una revolució en l’enginyeria civil espanyola.
Entre altres exemples destacats d’aquesta primera època trobem el Puente de Hierro de Múrcia (1903), el Puente de María Cristina a Sant Sebastià (1905) o el Viaducto de Madrid (1925). El cas del Pont dels Palillos resulta especialment significatiu per ser el primer exponent d’aquesta tècnica a Catalunya i per haver mantingut la seua funcionalitat durant més d’un segle.
La innovació que va suposar el formigó armat va permetre construir estructures més resistents, econòmiques i amb formes prèviament impossibles. Els seus avantatges davant materials tradicionals com la pedra o el ferro fos incloïen més resistència al foc, menor cost de manteniment i més versatilitat de disseny.
Com s’integra el Pont dels Palillos en les rutes cicloturistes del Pirineu?
El pont constitueix un punt estratègic en la ruta ciclista dels Llacs, un recorregut de 95 quilòmetres que travessa diversos embassaments des de Balaguer fins La Pobla de Segur. Aquesta ruta, cada vegada més popular entre els aficionats al ciclisme, aprofita antigues infraestructures com el mateix pont per oferir un recorregut amb mínim contacte amb el trànsit rodat.
La integració del patrimoni industrial i d’enginyeria en les rutes cicloturistes representa una tendència creixent en el turisme sostenible. El cas del Pont dels Palillos exemplifica com una infraestructura centenària pot adaptar-se a nous usos recreatius, generant sinergies entre la conservació patrimonial i el desenvolupament turístic.