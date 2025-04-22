La saturació de granges ja tomba projectes
Diversos organismes del Govern d’Aragó veten la construcció de quadres i l’obertura d’escorxadors en municipis del Baix Cinca i la Llitera per l’alta densitat agropecuària
L’elevada activitat agropecuària i l’alta densitat d’explotacions ramaderes en comarques com el Baix Cinca i la Llitera està fent que diversos organismes del Govern d’Aragó comencin a tombar projectes d’aquests sectors al no resultar assumible l’impacte que anaven a tenir en el medi ambient.
Així, en tot just unes setmanes l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) i la Comissió Tècnica de Qualificació d’Osca han emès resolucions i informes desfavorables a la posada en marxa d’un escorxador d’aus a Albalat de Cinca per haver-se dissenyat 250 metres d’una granja de porcs quan la distància mínima ha de ser de dos quilòmetres o, també, la instal·lació d’una quadra amb capacitat per a 2.000 porcs a Tamarit al trobar-se en una zona saturada de nitrogen i tenir a més de 25 quilòmetres el centre que havia de gestionar aquests residus. El mateix ha ocorregut amb el projecte d’obrir una granja de 490 vedells a Bellver de Cinca, mentre que la ubicació d’una quadra de 3.100 gallines ecològiques a Albalat, la instal·lació d’una altra de 2.000 caps de porcí a Fraga o l’ampliació d’una de boví fins als 675 animals a Penyalba queda subjecta al compliment d’una sèrie de requisits relacionats amb la gestió dels fems com disposar de basses de lixiviats.
D’altra banda, l’Inaga està tramitant l’ampliació de la fàbrica de Copinsa a Altorricó i ha donat el vistiplau a l’ampliació de les instal·lacions de fabricació d’aliments per a bestiar d’Agropinso a Esplucs i a Tamarit de Llitera.
Fins ara, l’Institut Aragonès de Gestió Ambiental no s’ha pronunciat sobre cap dels nombrosos projectes de plantes de biogàs.