Un emblemàtic hotel de Lleida ampliarà les seues instal·lacions amb cabanes de fusta
L’establiment hoteler de Lleida incrementarà la seua capacitat amb 36 habitacions addicionals i un innovador sistema d’allotjament integrat a l’entorn natural
L’Hotel Terradets, ubicat a la vora de l’embassament, que li dona nom a la província de Lleida ha iniciat els tràmits per a l’aprovació d’un Pla Especial Urbanístic (PEU) que permetrà una significativa ampliació i renovació de les seues instal·lacions. El projecte preveu augmentar la seua capacitat actual de 59 habitacions fins assolir les 95, la qual cosa suposa un increment de 36 unitats, a més d’incorporar un innovador concepte d’allotjament mitjançant cabanes de fusta integrades entre els arbres de l’entorn natural.
Segons la documentació presentada, el pla inclou tant els terrenys on s’assenta actualment l’hotel com la zona nord, en l’espai comprès entre l’embassament de Terradets i la carretera C-13. L’objectiu fonamental d’aquesta actuació és doble: d’una banda, regular i proporcionar cobertura urbanística a l’ampliació prevista, i per un altre, millorar les qualitats paisatgístiques i naturals de l’entorn, promovent un desenvolupament sostenible de la zona mitjançant noves activitats que dinamitzaran el turisme local.
Un concepte innovador d’allotjament en plena naturalesa
La part més nova del projecte d’ampliació rau en la construcció d’un conjunt de cabanes de fusta que s’ubicaran entre els arbres, al nord del barranc de Géssera. Aquesta proposta representa una aposta decidida per la integració de l’allotjament turístic al paisatge natural, oferint als visitants una experiència immersiva en ple contacte amb la naturalesa, sense renunciar a les comoditats pròpies d’un establiment hoteler de qualitat.
El disseny d’aquestes cabanes respectarà al màxim l’entorn natural, utilitzant materials sostenibles i tècniques constructives de baix impacte ambiental. La fusta, com a element principal, aportarà calidesa i una perfecta mimetització amb el bosc circumdant, creant una simbiosi entre l’arquitectura i el paisatge que constitueix un dels principals atractius de la proposta.
Sostenibilitat ambiental com a eix del projecte
Un aspecte fonamental previst en el Pla Especial Urbanístic és la sostenibilitat ambiental de l’ampliació. En aquest sentit, el PEU preveu la futura connexió de les instal·lacions a la nova depuradora projectada a la localitat de Cellers, garantint així una gestió adequada de les aigües residuals generades per l’increment de l’activitat hotelera.
Respecte al proveïment d’aigua, els estudis realitzats estimen que el consum anual després de l’ampliació assolirà els 20.731 m³, davant els 17.075 m³ actuals. Aquest increment d’aproximadament un 21% obligarà a la direcció de l’hotel a iniciar els tràmits pertinents per ampliar el permís d’aprofitament d’aigües subterrànies amb què compta en l’actualitat.
Impacte econòmic i turístic a la comarca
L’ampliació de l’Hotel Terradets no només suposa una millora de les instal·lacions existents, sinó que es presenta com un revulsiu per a l’economia local i comarcal. L’increment de places hoteleres permetrà atreure un major nombre de visitants a la zona, amb el consegüent efecte multiplicador sobre altres sectors relacionats amb el turisme, com la restauració, el comerç o les activitats de lleure i aventura.
A més, la diversificació de l’oferta d’allotjament, amb la incorporació de les cabanes de fusta, obre la porta a nous segments de mercat, com el turisme familiar, l’ecoturisme o el turisme de benestar, ampliant així l’espectre de potencials clients més enllà del perfil tradicional de visitant de la zona.