TURISME
Premien l’oferta de turisme de natura a la Val d’Aran
Distinció que atorga la revista ‘Viajes National Geographic’
L’oferta de turisme de natura de la Val d’Aran va rebre ahir un nou reconeixement: la distinció com a “millor destinació natural d’Espanya” que atorga la revista Viajes National Geographic. Es tracta d’un guardó atorgat partint de votacions dels lectors d’aquesta publicació. Aquests decideixen sobre una primera selecció elaborada per experts de 80 destinacions a tot el territori espanyol.
La revista va destacar la “diversitat paisatgística, identitat cultural i llengua pròpia” d’Aran i recorda que tot això li va valer la distinció com a Reserva de la Biofera de la Unesco el 2024. Així mateix, destaca la bellesa dels seus pobles amb esglésies romàniques i les rutes de senderisme, així com la gastronomia local i l’oferta de turisme de neu.
La síndica d’Aran, Maria Vergés, va afirmar que “aquesta distinció certifica el treball ben fet, la dedicació i la constància per part de tots els que, des de diferents sectors, proposen als visitants experiències úniques a Aran”. Per la seua part, el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació i alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, va valorar que aquest guardó “reforça encara més l’aposta per un model turístic sostenible” i “és una mostra clara de l’encant singular del nostre territori i del treball del sector turístic per preservar-lo i divulgar-lo”.