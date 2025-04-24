Un arbre que provoca destrosses
El deteriorament del carrer Les Eres i el seu entorn causa queixes entre els veïns de la zona. L’ajuntament ho atribueix a les arrels d’un gran pi i anuncia obres a partir del proper mes
El deteriorament d’un tram del carrer Les Eres de Seròs i el seu entorn provoca queixes entre els veïns de la zona. El paviment d’aquesta via i de la petita plaça del costat apareix quarterat per profundes esquerdes i presenta un perfil irregular i fins i tot enfonsaments en alguns punts. Això provoca des de fa temps entrepussades i caigudes de vianants. Alguns afectats han reclamat a l’ajuntament que porti a terme reparacions al carrer. El consistori, per la seua part, va assenyalar que té constància d’aquest problema i va explicar que el mal estat del paviment del carrer a la intersecció amb el carrer Segrià no es deu al trànsit de vehicles, sinó a un motiu una mica més inusual. Ho va atribuir al creixement sota el terra de les arrels d’un gran pi a la placeta, que han arribat a provocar danys a la superfície.
L’alcalde, Josep Antoni Romia, va avançar que l’ajuntament té intenció de dur a terme obres per rehabilitar el tram danyat de carrer Les Eres i el seu entorn a partir del proper mes de maig.
Aquests treballs, va apuntar, hauran d’incloure la tala del gran arbre per tal d’evitar que els desperfectes en el paviment es reprodueixin amb el temps, a mesura que vagin creixent les arrels.
Romia va detallar que la brigada municipal haurà d’escometre la reparació del ferm, mentre que l’ajuntament contractarà una empresa especialitzada perquè executi la tala de l’arbre. Es tracta d’un exemplar que ha crescut molt més que altres de plantats en el seu entorn immediat.
“Els treballs també s’han retardat perquè hauran d’afectar canonades de conducció d’aigua i de gas, i des de l’ajuntament estem negociant les afectacions amb les empreses subministradores”, va explicar el primer edil.