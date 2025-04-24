Els esports d'aventura van generar 113 milions d'euros a Lleida el 2024
Les empreses de turisme actiu donen feina a més de 1.800 persones
Les empreses de turisme actiu de la demarcació de Lleida van generar un impacte econòmic de 112,92 milions d’euros l’any passat. Aquesta xifra suposa un increment de l’1,3 % respecte al 2023. La temporada passada van donar feina a 1.866 persones. Aquestes dades s’han donat a conèixer aquest dijous durant la presentació de la temporada de turisme actiu al Pirineu i les Terres de Lleida que arrenca amb 279 empreses. L’objectiu d’aquest any és repetir les més de 800.000 activitats contractades. Concretament, durant el 2024 es van fer 831.034 serveis, la xifra més alta des que es tenen registres, segons constata l’estudi elaborat per la Càtedra de Turisme de la Universitat de Lleida amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha estat l’encarregat de donar a conèixer les dades durant la presentació de la temporada de turisme actiu a Llavorsí. Talarn ha dit que la majoria de les empreses del sector es concentren al Pirineu, on se’n poden trobar 218.
Per comarques, el Pallars Sobirà es manté com a líder amb 62 empreses, seguit de la Val d’Aran amb 44 i l’Alt Urgell amb 31. A més a més, cinc municipis tenen deu empreses o més: Vielha e Mijaran (25), Sort (15), Bellver de Cerdanya (13), Naut Aran (12) i la Seu d’Urgell (10).
A les Terres de Lleida s’ha registrat un increment en la xifra d’empreses, que ha passat de 59 a 61.
Els treballadors d’aquestes empreses, més de 1.800, són els millors ambaixadors del sector ha dit Talarn, qui ha tingut l’oportunitat de parlar amb responsables del sector i clients que estaven preparats a la vora del riu Noguera Pallaresa a Llavorsí per iniciar un descens.
Característiques de les empreses d’esports d’aventura
De les 279 empreses de turisme actiu del Pirineu i les Terres de Lleida, 229 ofereixen activitats de terra, com, per exemple, trekking, senderisme, BTT o hípica. Unes altres 35 es dediquen a propostes d’aigua, com és el cas del ràfting o el descens de barrancs, mentre que les 15 restants ofereixen activitats d’aire com el parapent i el globus aerostàtic.
Així mateix, les activitats de terra van concentrar l’any passat el 53,1 % de les contractacions (441.378 serveis), mentre que les d’aigua van suposar el 44,7 % (371.143 serveis) i les d’aire, el 2,2 % (18.513 serveis).
El president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, ha dit que la temporada 2025 arrenca amb bones previsions, especialment per a les activitats d’aigua, gràcies a les abundants pluges del març, que han garantit uns cabals òptims per al ràfting, el piragüisme i el barranquisme. Pel que fa al ràfting segueix sent l’esport rei de les activitats d’aigua amb 198.190 serveis fets el 2024, seguit del trekking i senderisme amb 172.579 contractacions. L’esport d’aire més demanat és el parapent amb 16.384 vols.
Procedència dels visitants
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha dit que el Pirineu i el Pallars Sobirà són referents en la pràctica d’esports d’aventura i ha dit que l’assignatura pendent és donar a conèixer més aquest destí turístic a la resta d’Espanya. El turisme internacional, a poc a poc va creixent i la tendència és a l’alça, ha explicat Serrano.
Pel que respecta a la procedència dels visitants que practiquen turisme actiu a Lleida, el 73,3 % són catalans. Aquest percentatge es reparteix entre un 31,1 % que arriben des de la mateixa demarcació de Lleida, mentre que el 42,2 % restant venen de Barcelona, Girona i Tarragona. Un 14 % dels visitants que contracten activitats de turisme actiu són de la resta d’Espanya, un altre 10,8 % són europeus i un últim 1,9 % són de la resta del món. Segons l’estudi, aquestes dades evidencien una concentració creixent del mercat de proximitat, especialment del català.