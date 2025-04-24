Impulsen la rehabilitació de la carretera que uneix les Borges i la Floresta
Els treballs preveuen una inversió de 586.905 €
La Diputació ha iniciat les obres de rehabilitació de la carretera que uneix les Borges Blanques amb la Floresta, l’LV-2012. Els treballs se centraran en la millora i la rehabilitació del ferm i contemplen una inversió de 586.905 euros.
L’objectiu és millorar la seguretat i la comoditat dels usuaris d’aquesta via, reforçant l’estructura i garantint la durabilitat. L’actuació preveu la reparació estructural i reforç del paviment de 5 quilòmetres de via, sense afectar en cap moment el traçat actual.
La diputada de l’Àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, va visitar les obres acompanyada del director de l’àrea, Ivan Sabaté, i va explicar que es tracta d’“una aposta decidida per garantir la seguretat i la qualitat de vida dels veïns de les Garrigues”.
Va afegir, en aquest sentit, que la inversió a la xarxa viària no només respon a una necessitat estructural, sinó que és també una eina estratègica per lluitar contra la despoblació i consolidar la presència de població al territori.
L’obra s’ha dividit en quatre trams i s’ha actuat en funció de les característiques i l’estat del ferm de la via. Aquesta actuació forma part del compromís de la corporació provincial amb el manteniment i la millora de la mobilitat de les comarques de lleidatanes, afavorint la cohesió territorial i la qualitat de vida dels veïns.
Així mateix, la corporació ja va executar fa poc més de tres anys un altre tram de la via entre l’Espluga Calba i la Floresta, on la intervenció va suposar una inversió de 2,6 milions. La carretera també va patir greus danys estructurals pel temporal del 2019.