La 79a Fira de Sant Isidre aposta pels productes de proximitat
La plaça de la Universitat acollirà 33 parades artesanes, tallers i activitats
Cervera tornarà a retre homenatge als agricultors en la 79a edició de la Fira del Pa i del Cereal de Sant Isidre, que se celebrarà el cap de setmana del 10 i 11 de maig. Segons va explicar el regidor de Comerç, Fires i Mercats, Raimond Fusté, “aquest any hem apostat pel talent local i els productes de proximitat”, amb una programació per a tots els públics. L’alcalde, Jan Pomés, va destacar que la fira pretén posar de relleu el pa i el cereal de Ponent.
La plaça de la Universitat acollirà 33 parades amb productes artesans, amb la col·laboració del Gremi de Forners de Ponent. A més, s’ampliarà l’oferta gastronòmica amb quatre food trucks i com a novetat hi haurà tres estands de cervesa artesana i un altre dels productes estrella elaborats a base de cereal. La fira comptarà amb un estand informatiu de l’Associació de Celíacs de Catalunya i amb productes sense gluten.
Durant tot el cap de setmana hi haurà diferents experiències gastronòmiques: una degustació de productes artesans sense gluten a càrrec de Davantal Net de Gluten, una altra de cerveses a càrrec de Jaume Lluís; una d’olis a càrrec de Virginie Buu-Hoi i un showcooking de Gal·la Pipó, cuinera local que ha treballat en restaurants d’Europa i al Celler de Can Roca.
També s’han programat actuacions musicals, amb el grup d’acordions Els Asossegats, un concert de pop rock amb VHS (Vintage Hit Songs) i havaneres amb Veus del Sió. Per als més petits hi haurà tallers per experimentar amb la farina i zones de jocs.
D’altra banda, en aquesta edició s’ampliarà l’exposició d’eines i d’oficis antics tradicionals i artesans als patis de la Universitat. Les activitats prèvies a la fira començaran el 8 de maig i acabaran el dia 15 amb el tradicional dinar de pagesos de Sant Isidre, la desfilada de tractors i el dinar popular. A la tarda tindrà lloc una jornada sobre el futur de la pagesia a la Segarra.