Avenços policials en el crim de la Baronia, que porta més de tres anys sense resoldre's
Els Mossos d’Esquadra aporten nous testimonis que donen informació clau sobre els últims mesos de vida de Joan Coromina Estany
L’assassinat de Joan Coromina Estany, veí d'Oliana de 61 anys que va ser abatut per un tret al pit el 25 de gener de 2022 en una zona forestal de Gualter, a La Baronia de Rialb, continua sense resoldre’s més de tres anys després. No obstant, els Mossos d’Esquadra han aconseguit avenços significatius en la investigació gràcies a nous testimonis que han aportat informació "molt rellevant" sobre els últims mesos de vida de la víctima, dades que coincideixen perfectament amb registres d’antenes de telefonia mòbil, segons ha publicat el diari El Mundo.
Les autoritats policials han intensificat les indagacions durant els últims mesos, realitzant anàlisis balístiques a nivell europeu, tal com ja va avançar el diari SEGRE. Els investigadors han determinat que el tret mortal es va efectuar des d’una distància aproximada de 100 metres, la qual cosa suggereix la participació d’un tirador experimentat. Així mateix, s’ha procedit a l’interrogatori de nombroses persones vinculades amb Coromina Estany, a fi d’aclarir les circumstàncies que van envoltar la seua mort i trobar el responsable o responsables del crim.
Cronologia del cas i primeres investigacions
La troballa del cos de Joan Coromina es va produir en una zona boscosa de difícil accés en el terme municipal de la Baronia de Rialb, comarca de la Noguera. Els investigadors van determinar des del primer moment que es tractava d’un homicidi premeditat, descartant la possibilitat d’un accident de caça o un suïcidi. La precisió del tret, efectuat directament al pit de la víctima, apuntava a un assassinat planificat.
Durant els primers mesos, els Mossos d’Esquadra van establir un perímetre d’investigació ampli, obtenint testimonis de veïns de la zona i persones properes a Coromina. Tanmateix, el cas presentava nombroses dificultats a causa de l’aïllament del lloc on es va produir el crim i l’absència de testimonis directes. La investigació es va centrar inicialment en l’entorn personal i professional de la víctima, buscant possibles mòbils per a l’assassinat.
Noves línies d’investigació
Les recents declaracions de nous testimonis han obert línies d’investigació prometedores que podrien conduir a la resolució del cas. Aquests testimonis donen llum sobre activitats i relacions personals de Joan Coromina durant els mesos previs a la seua mort. La importància d’aquestes declaracions rau que corroboren dades tècniques obtingudes de l’anàlisi d’antenes de telefonia mòbil, establint connexions que fins ara romanien ocultes.
Els investigadors han realitzat també exhaustives anàlisis balístiques, enviant mostres a laboratoris especialitzats de diversos països europeus. Aquest enfocament internacional podria proporcionar informació crucial sobre l’arma utilitzada en el crim i, potencialment, vincular-la amb altres casos o amb bases de dades d’armes registrades en territori europeu.