Despreniments a la teulada de la Universitat de Cervera
La Generalitat, titular de l’edifici, hi ha intervingut d’urgència. La Paeria reclama una rehabilitació més profunda de l’immoble
Les pluges del cap de setmana passat van provocar despreniments de teules de la torre sud-est de la Universitat de Cervera. Una veïna va alertar diumenge la Policia Local sobre teules a punt de caure i es va desplegar un dispositiu conjunt amb els Mossos d’Esquadra, que van acordonar la zona, i els Bombers, que es van encarregar de retirar els elements afectats.
Des de la Paeria van instar la Generalitat, propietària de l’immoble, a reparar immediatament la teulada. Dimarts, tècnics del departament d’Educació i Cultura de la Generalitat i de la Paeria van comprovar els desperfectes i el dia de Sant Jordi van començar els treballs de reposició de teules.
El Govern destinarà 48.000 euros a aquesta intervenció d’urgència. Les obres han obligat a tallar la circulació de vehicles del carril oest del passeig Jaume Balmes, al costat de la Universitat, i està previst que s’allarguin entre una setmana i quinze dies.
Segons l’alcalde, Jan Pomés, els tècnics estan revisant tota la teulada i ja s’han detectat patologies “bastant importants”, que requeriran una intervenció a curt termini. La Generalitat estudiarà la viabilitat econòmica de renovar per complet la coberta de l’edifici, encara que fer-ho podria tenir un cost molt elevat.
Per aquest motiu, el primer edil reclama a la Generalitat que planifiqui una rehabilitació profunda de l’edifici de la Universitat. “Les intervencions d’urgència s’estan convertint en la normalitat i això no pot ser”, va lamentar. En aquest sentit, va assenyalar que el deteriorament de l’edifici pot suposar un perill per a usuaris i visitants.
Val a recordar que, el gener de l’any passat, es va desplomar una biga de fusta d’un dels campanars i dos dels tres patis es van haver de tancar al públic. A més, la Generalitat va instal·lar anys enrere tanques a l’interior de l’edifici per despreniments de les façanes i de la teulada.
L’edifici de la Universitat és el centre neuràlgic de Cervera. Acull l’Institut Antoni Torroja, la UNED, l’arxiu comarcal, la biblioteca i el dipòsit d’arxius del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la UB. A més, també és escenari d’exposicions, conferències o concerts, com els del Festival de Pasqua que es van celebrar durant la passada Setmana Santa.