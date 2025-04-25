Els morts també fan la mudança: fotografies del trasllat del cementiri de Tiurana abans que el pantà de Rialb l'engolís
El reallotjament dels difunts va ser una de les primeres actuacions del desmantellament del poble, submergit a finals del segle XX per aquesta gran infraestructura hídrica
A finals del segle XX, el pantà de Rialb es va erigir com una de les infraestructures hídriques més importants de Catalunya, comportant grans canvis a la comarca de la Noguera. Abans que les màquines comencessin a treballar i que l'aigua cobrís la vall, es va haver de realitzar una tasca poc habitual però necessària: el trasllat complet del cementiri de Tiurana, garantint així que els difunts fossin els primers en deixar el poble abans de la seva inundació.
Comarques
Activen el nivell 1 d’emergència al pantà de Rialb per una filtració d’aigua a la presa
Helena Culleré
El nucli antic de Tiurana, situat a la comarca de la Noguera, va ser un dels pobles sacrificats per la construcció de l'embassament. Tot i que els edificis, carrers i l'església quedaven per sobre del nivell previst de l'aigua, el risc d'inestabilitat geològica va obligar a abandonar completament l'emplaçament original. El poble es va traslladar a la muntanya de Solés, a pocs metres del poble vell. I el trasllat del cementiri va esdevenir una de les primeres i més simbòliques accions del procés de desmantellament.
L'operació no responia només a qüestions sentimentals. Hi havia motius legals, sanitaris i religiosos que la feien imprescindible, especialment si l'embassament està destinat al consum humà o al reg agrícola. La presència de restes humanes en una zona inundable podria suposar un risc potencial de contaminació en determinades circumstàncies.
El pes de la memòria col·lectiva
Més enllà de les normatives tècniques, el trasllat del cementiri va respondre a una necessitat més profunda: preservar la memòria col·lectiva. Les famílies van exigir que els seus éssers estimats no quedessin sota l'aigua. Per a molts veïns, el lloc d'enterrament defineix part de la identitat col·lectiva del poble. Deixar els cossos allà hauria estat una forma de doble mort: física i simbòlica.
El nou cementiri es va construir al municipi modern de Tiurana, elevat en un turó amb vistes al pantà. Allà es van traslladar acuradament les restes exhumades, juntament amb creus, làpides i petits objectes personals. En un gir paradoxal, els difunts van ser els primers a arribar al nou emplaçament, ocupant la terra que encara no havia estat habitada pels vius. Els taüts que van quedar buits, van acabar cremant-se.
Un llegat doble al nou emplaçament
Actualment, mentre l'embassament de Rialb reflecteix el cel sobre l'antiga vall, el nou cementiri preserva una doble memòria: la dels cossos que acull i la del lloc que van deixar enrere. Aquest procés representa un recordatori que, fins i tot en la lògica freda de les grans infraestructures, hi ha moments en què la història i el respecte obliguen a mirar enrere abans d'avançar.