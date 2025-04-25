TRIBUNALS
França entrega el gihadista acusat d’assassinar un agricultor al Segrià
El porten a Navarra, on se li imputen dos crims, i avui passa a disposició judicial
Les autoritats de França van entregar ahir a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la frontera de la Jonquera El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí d’un agricultor de Vilanova de la Barca i de dos pagesos més a Navarra. Agents de la Guàrdia Civil es van fer càrrec de l’arrestat per al trasllat a la caserna de Tudela (Navarra) amb vista a la posada a disposició judicial, prevista per avui davant del jutjat d’Instrucció número 3 d’aquesta localitat, que instrueix el crim ocorregut a Ribaforada, que va ser el primer dels tres. El jutjat acordarà presumiblement presó sense fiança. Posteriorment, tot apunta que en les properes setmanes també haurà de declarar davant del jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida, que ha coordinat la investigació dels Mossos d’Esquadra del crim de Ramon Rossell, l’agricultor de 84 anys assassinat a Vilanova de la Barca el 5 de gener del 2024.
En els vídeos que van difondre ambdós cossos policials es pot veure com es fa l’entrega i que li prenen les empremtes i mostres de saliva per analitzar el seu ADN.
Val a recordar que les restes biològiques de l’arrestat van ser trobades a l’escenari dels tres crims, en una investigació dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
El Tribunal d’Apel·lació de Montpeller va acordar fa un parell de setmanes l’extradició de l’arrestat després d’una vista en la qual l’investigat –condemnat per gihadisme– va comparèixer davant del tribunal, i va dir que “em nego rotundament a entregar-me a Espanya, perquè allà no hi ha justícia”.
El Mourabit va ser arrestat el 25 de març a Besiers, per la qual cosa hauria passat allà més d’un any amagat, com va avançar SEGRE.
A més, el setembre del 2023, quan residia a Vitòria i abans dels crims, es va arrancar el braçalet de control quan estava en llibertat vigilada per delictes relacionats amb el terrorisme gihadista. Malgrat això, una jutge de Vitòria no va dictar una ordre de recerca fins al 23 de novembre –el mateix dia que hi va haver el primer assassinat a Navarra.