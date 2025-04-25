PATRIMONI
La Generalitat, la segona propietària de cases a Lleida més gran després de la Sareb
El Govern s’atribueix la propietat de gairebé mil habitatges en el primer inventari de béns de la seua història. La seua cartera té 34 cases menys que la del ‘banc dolent’
Els dos principals propietaris d’habitatges de la demarcació de Lleida són institucions públiques: el primer Inventari de Béns i Drets de la Generalitat, aprovat dimarts pel Consell Executiu i difós ahir, ha fet aflorar gairebé un miler d’habitatges de propietat autonòmica.
Aquest volum, de 996 pisos i cases concretament, es queda a només 35 del que recull al seu web oficial el banc dolent o Sareb (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària), la institució que es considera el principal propietari immobiliari de la demarcació.
Els 1.031 pisos i cases de la segona d’aquestes institucions són, en tots els casos, habitatges acabats (en ocasions amb dècades d’antiguitat), sense incloure els anotats com a “obra en curs” (711) ni tampoc l’estimació de cabuda en sòls sense edificar (231), que pràcticament duplicarien el seu patrimoni immobiliari
Malgrat l’elevat número de les carteres de què disposen les dos institucions, el volum de cases que sumen tan sols suposa un 0,79% de les que comptabilitza a Lleida l’INE (Institut Nacional d’Estadística) en la seua última actualització del Cens de Població i Habitatges, en la qual estima un parc de 256.081 al tancament de 2021. La taxa s’eleva a l’1,19% si el càlcul es restringeix a les primeres residències, que en sumen, sense diferenciar pel tipus de possessió, 169.763.
Segons recullen els inventaris difosos per la Generalitat, la major part d’aquests habitatges (98%) són propietat de l’AHC (Agència de l’Habitatge de Catalunya), mentre que la resta es reparteix entre quatre “pendents d’explotació”, dotze que tenen com a propietàries diferents conselleries i unes altres dos d’heretades a l’haver mort els propietaris sense haver assenyalat hereus en un testament ni haver estat reclamats posteriorment per aquests. Es tracta de sengles habitatges socials ubicats a la ciutat de Lleida i a Balaguer.
L’inventari assenyala la Generalitat com a amo de 2.872 béns immobles a Lleida, amb 808 camps, solars i edificis diversos, des d’hospitals fins a estacions de tren, a nom dels departaments i 2.064 més d’inscrits a favor dels seus organismes dependents.
Finalment, el patrimoni es completa amb 52 finques obtingudes mitjançant herències i 334 béns i drets vinculats a la gestió de l’aigua.