Solsona millorarà l’enllumenat amb el pressupost participatiu
Destinarà un total de 100.000 euros a quatre projectes votats entre 1.116 persones
La millora de la il·luminació a les zones més fosques del municipi i el reforç de l’enllumenat als passos de vianants s’han convertit en les prioritats per a la ciutadania de Solsona en l’edició 2024-2025 dels pressupostos participatius, després d’una votació en què han participat 1.116 persones, la qual cosa suposa més del 13 per cent del cens.
Així, aquestes dos propostes, que han rebut el 47,5 i el 37,9 per cent dels vots respectivament, concentraran 70.000 dels 100.000 euros destinats per l’ajuntament a aquest procés.
La resta del pressupost es repartirà entre la instal·lació de tendals i mobiliari a la guarderia Els Petits Gegants (15.000 euros), amb el 19,2 per cent dels vots, i l’increment de l’arbratge (6.000 euros), amb el 16,8 per cent dels vots. S’han hagut de descartar les opcions que van quedar en tercer, quart i cinquè lloc, ja que el cost de cada una superava els 30.000 euros i l’import màxim assignat al procés és de 100.000.
Es tracta, per aquest ordre, de la millora de l’accessibilitat dels passos de vianants i l’eliminació de barreres arquitectòniques (34,5 %), la construcció d’una pèrgola al pati de l’escola El Vinyet (23,7%) i l’adequació d’una vorera a la pujada a l’institut (22,7%). Per aquesta raó, han entrat les propostes sisena i vuitena.
Tant l’edil de Participació, Pilar Viladrich, com el sociòleg Daniel Tarragó, director tècnic del procés, han destacat l’elevada implicació ciutadana i la preferència per projectes d’impacte directe, així com la importància de la metodologia feta servir, que ha permès recollir més de 260 propostes i analitzar en profunditat les prioritats de la població.
En aquest sentit, la metodologia per la qual s’ha apostat en aquesta edició per primera vegada, amb la participació oberta a tota la població i canalitzada també per via telemàtica, “aporta moltes dades que hem de saber analitzar per a futures convocatòries”, apunta l’edil de Participació.