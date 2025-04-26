Bossòst licite es òbres de defensa dauant futuri aiguats deth Garona
Entà protegir era sua zòna industriau e era N-230, dotze ans dempús des darrèrs aiguats
Er Ajuntament de Bossòst a trèt a licitacion es òbres deth projècte de proteccion dauant avengudes der arriu Garona, ua actuacion estrategica que cerque evitar que se poguen repetir es grèus damatges que subervengueren pendent era istorica creishuda de 2013.
Era intervencion se centre en dus punts critics identificadi dempús des aiguats de 2013, quan eth Garona arribèc a caudaus d’enquia 280 m³/s e provoquèc granes afectacions autant ena zòna industriau deth sud dera vila coma ena carretèra N-230, èish vitau de comunicacion ena Val d’Aran. Er objectiu ei doble: protegir era zòna urbana e deféner infraestructures essenciaus coma era N-230, entara que non existís alternativa viabla en cas de talh. Eth projècte contemple era estabilizacion deth marge quèr dera Garona, aigües tà naut de Bossòst, mejançant ua empeirada que refortilhe era actuau restanca de tèrres e evite era sua erosion en episòdis de creishuda. En marge dera dreta, ena entrada dera localitat, se substituirà eth tram de mur de contencion damb damatge pes aiguats de 2013 per un nau mur d’empeirada. Aguesta solucion incrementarà era capacitat de desaiguament e refortilharà era proteccion deth nuclèu urban, en tot minimizar eth risc qu’er aigua supère eth mur e arribe as viuendes e carrèrs adjacents. Eth pressupòst base de licitacion ascendís a 345.576 èuros damb IVA e eth tèrme de presentacion d’aufèrtes acabe aguest dimars. Era durada des òbres s’estime en uns dus mesi un viatge adjudicades, e ei previst qu’agen un impacte minim sus es servicis existenti e er entorn urban.
Mesures tà protegir era biodiuersitat e er entorn fluviau
Eth projècte includís actuacions d’adequacion ambientau entà recuperar e milhorar er ecosistèma fluviau, que tanben se vedec afectat pes aiguats de 2013. Atau, ei prevista era restauracion deth bòsc de ribèra en marge quèr deth Garona, mejançant era replantacion d’espècies autoctònes coma eth vern, eth sause e eth pibo. Eth projècte contemple tanben era creacion de refugis entara fauna piscicòla en tot profitar es empeirades: se deisharàn espacis entre es blòcs d’ormigon inferiors entà qu’es pèishi poguen protegir-se dera corrent en cas de creishuda. Tanben se generaràn zònes de màger prigonditat damb corrents mès moderades. Tot s’executarà sense modificar era seccion idraulica der arriu, en tot evitar atau aumentar eth risc d’inundabilitat.