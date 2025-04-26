SUCCESSOS
Detingut a Arbeca per robar un tractor fa set mesos a Vilanova de Bellpuig
L’havia modificat amb altres peces per evitar ser descobert i així poder vendre’l
Francesc Torres, un agricultor de Vilanova de Bellpuig, va demanar el setembre de l’any passat ajuda a través de les xarxes per trobar el tractor que li havien robat durant l’hora que va parar per dinar. El vehicle estava valorat en uns 30.000 euros. Set mesos després, els Mossos d’Esquadra l’han localitzat a Arbeca –uns 10 quilòmetres separen les dos localitats– i han detingut un veí de 35 anys d’aquest municipi com a suposat autor del robatori, com SEGRE va avançar ahir en la seua edició digital.
El tractor presentava importants modificacions (sense capó, cabina o embellidors i amb els números de bastidor, del motor i altres elements manipulats) per evitar que fos reconegut. La principal hipòtesi dels investigadors dels Mossos és que l’arrestat era amo d’un tractor similar, inutilitzat per avaria, i amb la seua documentació i números de bastidor, havia modificat els elements identificatius del tractor sostret per vendre’l. Té antecedents i li imputen els delictes de robatori i furt d’ús de vehicle i falsificació documental. Passarà avui a disposició judicial.
La Unitat d’Investigació de l’ABP Pla-Garrigues dels Mossos va localitzar el vehicle en un magatzem del carrer La Sardana d’Arbeca. En una altra nau del detingut, a Vila-sana, van trobar altres peces del tractor robat.
Per la seua banda, l’afectat es va mostrar satisfet “a mitges” veient l’estat en el qual va recuperar el seu tractor.