Rialb, com Roma, espera una ‘fumata’, però groga i per reparar la presa del pantà

La pressió de l’aigua amb el pantà gairebé ple uns mesos i la fatiga del terreny per la successió de sequeres i pluges intenses es perfilen com les causes de la filtració d'aigua 

La CHE havia obert a mig matí d’ahir set sondatges per intentar localitzar la filtració d’aigua detectada fa deu dies a la presa de Rialb.

EDUARDO BAYONAPeriodista
Lleida

A Rialb s’espera, com a Roma, una fumata: però no de fum sinó d’aigua, i tampoc de color blanc sinó groc, similar al poliuretà. L’aparició de traces d’aquest color a la cuneta per la qual desguassa la filtració serà el senyal de confirmació de la troballa de la filtració, ja que suposaria que la injecció de resina expansiva ha anat a parar al curs d’aigua que travessa la presa.

L’empresa contractada per a la reparació està obrint sondatges en els quals introdueix tubs de maniguet, un artefacte que permet injectar fluids a diferents altures i que és possible rentar sense extreure’l per tornar a utilitzar-lo l’endemà. Fins ara, les injeccions han estat de morter, ja que cap de les obertures de sondeig no ha tornat el raig d’aire que indica l’existència d’una cavitat. Després del buf, el primer pas és la injecció de la resina, l’arribada de les primeres traces de la qual, de color groc, a la cuneta haurien de confirmar la troballa.

