La borsa de lloguer de l'Alta Ribagorça suma ja 27 pisos
La gestiona el consell, que fa de mediador entre propietaris i inquilins per garantir lloguer segur i preus ajustats a la comarca. Més de dotze persones en llista d’espera
La borsa d’habitatges de lloguer gestionada pel consell de l’Alta Ribagorça es consolida com una eina fonamental per facilitar l’accés a la vivenda a la comarca, on la demanda continua creixent. Compta actualment amb 27 pisos (25 al Pont de Suert i 2 a la vall de Boí, a Taüll i a Barruera).
Des que es va posar en marxa el 2009 ha permès l’arrendament de més de 150 habitatges, amb una mitjana de 10 contractes anuals. Això és possible gràcies a un model de mediació que capta vivendes buides o de propietaris interessats a llogar, selecciona arrendataris solvents i ofereix garanties tant per a propietaris com per a inquilins, incloent la tramitació gratuïta de contractes i assegurances, cobertura davant d’impagaments, accés a subvencions per a reformes i preus màxims limitats.
En el cas del Pont de Suert, els preus estan regulats per l’índex del ministeri d’Habitatge al ser una zona tensionada (vegeu el desglossament), mentre que a la resta de municipis es procura aplicar criteris similars.
José Luis Cotonat, tècnic del consell, explica que en aquests moments hi ha 12 persones sol·licitants d’habitatge en llista d’espera, la qual cosa evidencia la importància d’aquest servei. “Sempre que s’afegeix un nou habitatge a la borsa tardem molt pocs dies a omplir-lo amb nous inquilins”, explica Cotonat, que assenyala que “els contractes són com a mínim de cinc anys, ja que no gestionem lloguers de temporada”. Per accedir-hi, els arrendataris han d’acreditar la necessitat de vivenda, no tenir-ne cap altra en propietat i comptar amb ingressos regulars superiors a 1,5 vegades l’Iprem, o bé aportar un fiador en cas de no complir els requisits econòmics, com sol ser per a estudiants. Pel que fa als propietaris, han d’acreditar la titularitat i l’habitabilitat de la vivenda. No poden elegir l’inquilí però es beneficien de la gestió i les garanties del programa, que busca potenciar el lloguer social, l’ocupació d’habitatges buits i la fixació de població a la comarca.
L’escassetat d’arrendaments de llarga durada, el gran problema
Els habitatges de la borsa no solen superar els 465 euros mensuals. Aquest és el preu límit al qual poden llogar-se al Pont de Suert al ser declarat municipi tensionat. Aquesta mesura és una de les que el consell impulsa per incrementar el lloguer permanent, la principal necessitat en matèria d’habitatge a la comarca. Segons un estudi presentat el 2023, al Pont hi ha més habitants que habitatges, però, tot i així, la mitjana de vivendes per habitant (1,2) és més alta que la de Catalunya (0,51), la qual cosa indica la presència de segones residències i habitatges buits. Aquesta xifra és encara més cridanera a la vall de Boí, on només un 17,5% són primeres residències i menys d’un 5% lloguer de llarga durada.