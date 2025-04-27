SEGRE

Campanya a Vilaller per impulsar el consum de proximitat

Creen la marca Vilaller Gourmet

La caixa d’un lot de Vilaller Gourmet. - AJUNTAMENT DE VILALLER

Vilaller ha presentat la seua nova marca Vilaller Gourmet, sota el lema Sabors de Proximitat. És una iniciativa que busca impulsar el consum de productes locals i enfortir al mercat el paper dels productors del municipi. El projecte, promogut des de l’ajuntament, pretén crear una xarxa col·laborativa que connecti productors, institucions i ciutadania, afavorint la visibilitat i el suport als negocis locals.

Entre els productes dels lots, hi ha la carn de la Carnisseria Porté-Estop, el pa i la pastisseria artesana del Forn Codina, les garapinyades de PralinaSol, herbes aromàtiques del Parc de les Olors, el Cassis de Vilaller i la mel de muntanya d’Albert Mallada. Cada producte ofereix una “degustació de Vilaller”, convidant la ciutadania a comprar local.

La campanya té per objectiu donar a conèixer tant la marca com els productes que la integren i posa en relleu la qualitat i l’origen dels lots gastronòmics.

Aprofitant la presència en fires i esdeveniments, la iniciativa espera generar visibilitat i augmentar les vendes, mentre fomenta la identitat i l’economia del territori.

