Campanya a Vilaller per impulsar el consum de proximitat
Creen la marca Vilaller Gourmet
Vilaller ha presentat la seua nova marca Vilaller Gourmet, sota el lema Sabors de Proximitat. És una iniciativa que busca impulsar el consum de productes locals i enfortir al mercat el paper dels productors del municipi. El projecte, promogut des de l’ajuntament, pretén crear una xarxa col·laborativa que connecti productors, institucions i ciutadania, afavorint la visibilitat i el suport als negocis locals.
Entre els productes dels lots, hi ha la carn de la Carnisseria Porté-Estop, el pa i la pastisseria artesana del Forn Codina, les garapinyades de PralinaSol, herbes aromàtiques del Parc de les Olors, el Cassis de Vilaller i la mel de muntanya d’Albert Mallada. Cada producte ofereix una “degustació de Vilaller”, convidant la ciutadania a comprar local.
La campanya té per objectiu donar a conèixer tant la marca com els productes que la integren i posa en relleu la qualitat i l’origen dels lots gastronòmics.
Aprofitant la presència en fires i esdeveniments, la iniciativa espera generar visibilitat i augmentar les vendes, mentre fomenta la identitat i l’economia del territori.