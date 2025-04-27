Gelats d’alta muntanya: tres joves han obert dos gelateries al Pirineu de Lleida i creen les seues receptes en un obrador a Esterri d’Àneu
Treballen amb ingredients de proximitat i de temporada i ja distribueixen els dolços a diversos restauradors de la zona
L’aventura d’obrir una gelateria en ple Pirineu semblava, per a molts, una idea estranya i arriscada: “Esteu segures? És molt estrany muntar una gelateria allà a dalt”, els deien a la Marina Vila, la Rosa Vila i la Clara Serlavós quan van començar amb El Cóm a Esterri d’Àneu. Tanmateix, elles tenien clar que el gelat no és només cosa de platja i que hi havia un mercat per descobrir a la zona del Pallars.
Al principi, El Cóm va començar amb una única botiga a Esterri d’Àneu. Així, es proveïen d’un obrador a la Cerdanya que treballava amb productes de proximitat, però els problemes de logística i de subministrament van motivar Serlavós, amb experiència a la cuina durant els seus anys gestionant el refugi de la Pleta del Prat de Tavascan, a experimentar i fabricar-ne.
A partir de llavors, El Cóm va apostar per una filosofia de proximitat, treballant directament amb productors locals i convertint cada sabor en un homenatge a l’entorn: elaboren gelats amb formatge Tou dels Til·lers, amb galetes de nous de la Noguera Pallaresa, pomes de la zona, iogurts, gerds i altres productes que reforcen el vincle amb el territori i l’economia local. L’any passat, l’empresa que hi ha darrere de la botiga física, Gelats d’Alçada, va obrir la seua segona botiga a Sort. I per a sorpresa de tots, sembla que les ods funcionen bé durant les quatre estacions de l’any.
El nom de la gelateria, El Cóm, no és casual: fa referència a l’abeurador on els animals es refresquen. “Som un projecte molt petit, però hem anat creixent a poc a poc”, explica la Rosa, orgullosa d’haver superat els dubtes inicials i de comptar ja amb una vintena de receptes, sempre en evolució i amb sabors de temporada. La gelateria ha començat a servir també els seus productes a restaurants de la zona, malgrat que la producció a l’obrador d’Esterri encara no permet proveir més demanda.
L’impuls rebut pels ajuts Leader va ser clau per posar en marxa l’obrador i consolidar una proposta que, lluny de ser una raresa, ha aconseguit crear una nova cultura del gelat al Pallars.