INTERIOR
Les denúncies per delictes baixen un 17% entre gener i març a Lleida
Segons les xifres dels Mossos, descendeixen els casos coneguts de violència sexual, estafes i lesions. Pugen els robatoris en vehicles i contra la seguretat viària
El comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, va afirmar divendres, durant la celebració del Dia de les Esquadres 2025, que els delictes a Catalunya han baixat un 5% en el primer trimestre de l’any. En el cas de les comarques lleidatanes, segons les dades publicades per la policia catalana, aquest descens arriba al 17% respecte al primer trimestre del 2024.
Les xifres indiquen un important descens en delictes com les estafes, que no deixaven de repuntar en els últims anys, que han passat de 1.620 denúncies entre gener i març de l’any passat a 398 en el mateix període del 2025. També baixen els furts, la qual cosa fa que els delictes contra el patrimoni, que engloben aquest tipus de delinqüència, registrin un descens del 21,5%.
Tanmateix, en els tres primers mesos d’aquest exercici s’ha registrat un augment dels robatoris a l’interior de vehicles. A les regions policials de Ponent i del Pirineu, s’han comptabilitzat 649 denúncies, gairebé el doble que en el mateix període de l’any passat. Un fet conegut pels Mossos i en el qual estan actuant, amb la Guàrdia Urbana de Lleida, amb un operatiu conjunt que s’ha saldat amb més de 40 detinguts (com va avançar SEGRE).
Les xifres també indiquen un increment dels robatoris amb violència, amb 155 casos entre gener i març, un 12% més. Es mantenen estables les denúncies per robatoris de vehicles, amb 46, i baixen els robatoris amb força, amb 516 denúncies, gairebé un 10% menys.
També baixen les denúncies per delictes sexuals, amb 66 casos coneguts, davant els 72 del primer trimestre de l’any passat. Quant als homicidis, en 3 mesos s’han registrat quatre temptatives i un consumat per imprudència. Entre gener i març del 2024 hi va haver un assassinat consumat i un altre en temptativa i dos intents d’homicidi.
En l’àmbit viari, en el primer trimestre s’han instruït 364 delictes a conductors a la província de Lleida, un 10% més. Les denúncies per conduir sense carnet han augmentat més d’un 17%, fins a un total de 162, i es tripliquen per generar un greu risc a la carretera, amb 6. També hi va haver 153 denúncies per circular sota el consum d’alcohol i drogues, i deu per conducció temerària.
Condecorat per rescatar un grup d’esquiadors a Boí Taüll
Entre els agents condecorats en l’acte del Dia de les Esquadres divendres a Barcelona hi ha el David, un mosso de la Unitat d’Intervenció de Muntanya que es trobava fora de servei a l’estació d’esquí de Boí Taüll quan va ajudar en el rescat d’uns esquiadors.
Segons van explicar a través de les xarxes socials, aquest agent va veure un helicòpter dels Bombers, que li van informar que uns esquiadors s’havien perdut a la zona alta del Puigfalcó. Així, malgrat el clima extrem, amb molta boira i sensació tèrmica de 15 graus sota zero, es va oferir a guiar-los fins a rescatar els esquiadors, que ja presentaven principis d’hipotèrmia.